Tod und Zerstörung an Heiligabend

Der Angriff auf Mainhausen während des Zweiten Weltkriegs an Weihnachten jährt sich zum 75. Mal.

Mainhausen - Heiligabend 1944 ist ein Wintertag mit strahlend blauem Himmel. In Zellhausen sind die Menschen gerade dabei, ihre Christbäume zu schmücken, als aus der Ferne das dunkle Brummen von Motoren zu vernehmen ist. Es sind 107 amerikanische B-17-Langstreckenbomber, sogenannte „Fliegende Festungen“, im Anflug auf den Luftwaffen-Flugplatz Zellhausen.

Um 14.20 Uhr erreichen sie ihr Ziel. Führungsmaschinen werfen Rauchbomben und markieren das Zielgebiet für die folgenden Formationen. Innerhalb von acht Minuten werden 3 131 Bomben abgeworfen. 40 werden im Dorf selbst gezählt, viele treffen Häuser, Menschen, Scheunen und Ställe, das Vieh. Acht Menschen sind sofort tot, ein neuntes Opfer stirbt Anfang Januar 1945 an seinen schweren Verletzungen.

Es war nicht der erste Angriff auf den Flugplatz. Bereits ab September 1944 hatte es schwere Angriffe gegeben, bei denen immer wieder Wehrmachtsangehörige den Tod fanden. Sie setzten sich bis zum Einrücken der Amerikaner am Palmsonntag 1945 in dichter Folge fort und endeten erst am 15. März, als die Fliegerhorste Großostheim und Babenhausen so wie eine neue Landebahn in den Harreshäuser Wiesen völlig zerstört wurden.

Mainhausen: An Weihnachten fallen im Zweiten Weltkrieg die Bomben

Zellhausen selbst war bis dahin so gut wie ohne nennenswerte Schäden davon gekommen. Aber wenn die Sirenen Alarm auslösten und alles in die Keller flüchtete, war die Angst allgegenwärtig.

In Erinnerung an diese Ereignisse, besonders an den Tag, als Bomben auf Zellhausen fielen und Tote zu beklagen waren, läuten an Heiligabend um 14.20 Uhr für acht Minuten die Glocken der Kirche St. Wendelinus. Auch in der Christmette um 17 Uhr wird der Toten gedacht.

Am Freitag, 27. Dezember, folgt ein Rundgang zu Orten, an denen Bomben niedergingen. Unter kundiger Führung von Norbert Wolf beginnt er um 15.30 Uhr am Hans-Thiel-Platz, dauert etwa eine Stunde und endet gegen 16.30 Uhr am Ausgangspunkt. Dort werden die Teilnehmer von der Freiwilligen Feuerwehr mit Glühwein gewärmt. Die Veranstaltung endet im Gedenken an die Toten feierlich mit einer Ansprache und Musikbeiträgen. Anschließend ist Gelegenheit, sich bei einer Einkehr im „Schwanen“ mit Zeitzeugen über die Ereignisse auszutauschen. tku

