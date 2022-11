Oberstufenschüler helfen beim Umbau der Mainhausener Bunker

Schippen und Eimer mit Sand in den Bunker tragen: 15 Zwölftklässler engagierten sich in der Projektwoche für die Fledermäuse an den Mainhäuser Bunkern. © Hackendahl

Die fünf Bunker im Mainhausener Gemeindewald werden seit 2016 von der Arbeitsgemeinschaft Fledermaus- und Amphibienschutz Seligenstadt und Mainhausen (AGFA) als Überwinterungsquartiere für Fledermäuse umgebaut. Bereits seit einiger Zeit werden die in der Nähe der Mainflinger Sendeanlagen und früher zum Zellhäuser Flughafen errichteten Bunker umgebaut. Im Rahmen einer Projektwoche unter dem Titel „Winterquartiere für Fledermäuse in den Bunkern Zellhausens“ halfen 15 Oberstufenschüler und -schülerinnen des Großkrotzenburger Franziskanergymnasiums in und an den Bunkern.

Mainhausen – Zunächst erkundeten die Zwölftklässler unter der Leitung von Bio- und Geografie-Lehrerin Stefanie Plackinger das Leben und Habitat der heimischen Fledermäuse in den Wäldern, dann halfen sie dem AGFA-Vorsitzenden Hartmut Müller dabei, die umgebauten Bunker als Überwinterungsquartiere herzurichten. „Die Schüler haben drei Kubikmeter Sand mit Hilfe von Eimern in den Bunker getragen und auf dem Boden verteilt – damit die Fledermäuse dort ein entsprechendes Mikroklima vorfinden“, erläutert Hartmut Müller. Weiterer Dreh- und Angelpunkt war für die Zwölftklässler das Vereinsheim des Naturschutzbundes (Nabu) Hainburg, wo es Vorträge zu den nachtaktiven Insektenjägern, zur Historie der Bunker und einen Film über Fledermäusen gab.

Mit dem Rad ging es für die zwölf Schülerinnen und drei Schüler in einstündiger Fahrt dann in den Mainhäuser Herbstwald, wo aus einem der fünf Bunker Müll und Unrat – unter anderem alte Ölöfen – herausgeräumt wurden. Ein ergänzender Vortrag zur Historie der Bunker sowie eine Fledermausexkursion mit Detektorwanderung im Hainstädter Wald waren ebenso Teil der naturnahen Projektwoche.

Die Fledermäuse sollen zukünftig über mehrere Lüftungsschlitze in die Bunker, die eine Grundfläche von zwölf mal 15 Meter beziehungsweise von zehnmal zwölf Metern haben, einfliegen. An den Wänden haben die AGFA-Naturschützer Hohlblockziegelsteine befestigt, die Hohlräume im Stein dienen den Insektenjägern als Überwinterungsquartiere. „Im ersten, bereits fertiggestellten Bunker überwintern Braune Langohren“, sagt Hartmut Müller. „Wir hoffen nun darauf, dass in den weiteren Bunkern sich Große Mausohren, Fransen- und Bechsteinfeldermäuse über dem Winter niederlassen“. (Von Holger Hackendahl)