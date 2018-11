Polsterei in Mainhausen in Flammen: Brandursache ist unbekannt

Holz und Möbel brannten lichterloh in einer Polsterei in Zellhausen. Im Einsatz waren rund 170 Feuerwehrleute aus der Region. Die Bewohner eines angrenzenden Hauses mussten die Nacht bei Freunden verbringen, weitere Anwohner wurden gebeten, die Fenster geschlossen zu halten. Foto: Feuerwehr Zellhausen

Zellhausen - Die brennende Halle einer Polsterei in Zellhausen beschäftigte in der Nacht zum Montag bis zu 170 Feuerwehrleute. Der Brand brach gegen 3.15 Uhr aus. Die Ursache stand am Montag noch nicht fest. Es entstand ein Schaden von mehreren 100 .000 Euro. Von Oliver Signus

Die Luft im Zellhausener Kirchwaldstraße ist rauchgeschwängert. Auch am späten Montagvormittag steigen aus den Trümmern der Polsterei hier und da dünne Qualmwolken. Ein Bagger zieht die Trümmer auseinander. Einige Feuerwehrleute suchen Brandnester und löschen die glimmenden Überreste der Halle.

Müde sehen die Einsatzkräfte aus, sie sind seit acht Stunden im Einsatz - und es wird noch einigen Stunden dauern, bis sie Feierabend haben. Frank Simon, Mitglied der Zellhausener Wehr, gehört zu den Männern und Frauen, die in der Nacht zum Montag gegen 3.15 Uhr aus dem Schlaf geklingelt wurden. Sofort erreicht der Adrenalinspiegel seinen Höchststand. „Da überlegt man nicht viel, springt schnell in die Klamotten“, beschreibt der 33-Jährige. Drei Minuten später ist er am Zellhäuser Stützpunkt, etwa sechs Minuten nach der Alarmierung treffen die ersten Trupps, zu denen auch Simon gehört, am Einsatzort ein.

Nach und nach kommen die Wehren aus Seligenstadt, Hainburg, Rodgau und Rödermark hinzu, auch die Neu-Isenburger Wehr ist mit einem Wagen zur Einsatzkoordination vor Ort. Rund 170 Wehrleute sind damit beschäftigt, das brennende Gebäude zu löschen. Brenzlig wird es für sie, als das Dach der etwa 50 mal 15 Meter großen Halle einzustürzen droht. Die Wehrleute erkennen die drohende Gefahr aber rechtzeitig und können sich in Sicherheit bringen, sagt der Zellhäuser Einsatzleiter Ralf Zilch.

Danach passiert das, was die Fachleute eine „Durchzündung“ nennen. Flammen breiten sich rasend schnell aus, nicht einmal zwei Minuten dauert es, und aus der Halle schlagen Flammen auf der gesamten Länge heraus. Um ein Übergreifen auf das benachbarte Wohnhaus zu verhindern, bilden die Einsatzkräfte einen Riegel und Löschen massiv von einer Seite, erläutert Zilch. Mit Erfolg - das Haus, dessen Bewohner evakuiert wurden, bleibt unversehrt. Nur ein kleiner Schuppen im Garten sieht zugerußt aus.

Einige Stunden dauert es, bis die Flammen weitgehend gelöscht sind. Zeitweilig muss in der Straße sogar der Strom abgestellt werden. Der Einsatzort wird abgesperrt, der Verkehr umgeleitet. Ein Bagger kommt zum Einsatz, um die Trümmer zu beseitigen und den Wehrleuten die Suche nach Brandnestern zu erleichtern. Fachleute der Kriminalpolizei suchen in den Überresten der Halle nach der Ursache des Brandes. Die steht am Nachmittag noch ebenso wenig fest, wie die genaue Höhe des Schadens. Nach und nach rücken die Löschtrupps ab. Vor Ort bleiben die Mainhausener Wehrleute. Mindestens zwölf Stunden Dauereinsatz werden sie am Ende hinter sich haben, schätzt Zilch. Denn wenn sie zum Stützpunkt zurückkommen, ist noch längst nicht Feierabend. „Dann müssen Ausrüstung und Fahrzeuge gleich wieder bereit gemacht werden für den nächsten Einsatz“, sagt er.