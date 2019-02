Schadhafte Mainflingener Hauptstraße: Schon der dritte Gutachter

Mainhausen – Die schadhafte Hauptstraße im Stadtteil Mainflingen ist eine unendliche Geschichte mit ungewissem Ausgang:

„Schon im Sommer des Jahres 2013“, so erinnert sich Mainhausens Bürgermeisterin Ruth Disser (SPD), habe die Gemeindeverwaltung Mängel an der Fahrbahn der Hauptstraße im Ortsteil Mainflingen „dokumentiert und nach den Vorschriften der einschlägigen Gesetze zur Ausführung von Bauleistungen und Durchführung von Ingenieurleistung an das seinerzeit mit der Planung beauftragte Ingenieurbüro herangetragen.“ Das Planungsbüro sei damals aufgefordert worden, die Schäden auf eigene Rechnung beheben zu lassen und die Ursachen für diese Schäden, aus Sicht des Bauamtes sind dies teilweise unsachgemäße Arbeiten beim Straßenunterbau, zu untersuchen und nötigenfalls zu beheben.

Da sich das Ingenieurbüro aus Sicht der Verwaltung „nur ungenügend kooperativ“ zeigte und Verjährungsfristen gewahrt werden mussten, beschloss der Gemeinvorstand die Einleitung eines Beweissicherungsverfahrens, das durch einen Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht beim zuständigen Landgericht Darmstadt beantragt und dort auch angeordnet wurde.

Landgericht Darmstadt beauftragt dritten Gutachter

„Dass dieses Beweissicherungsverfahren neben kaum enden wollendem Schriftverkehr und mehreren Untersuchungen an der geöffneten Straße noch immer nicht abgeschlossen werden konnte, liegt insbesondere auch daran, dass mittlerweile der dritte Gutachter vom Landgericht bestellt wurde,“ so die Bürgermeisterin.

Der erste Sachverständige im Bereich Straßenbau hatte ein Gutachten erstellt, in dem nach Auffassung der Gemeindeverwaltung nur Teilbereiche des Schadensbildes erfasst wurden. Den Antrag der Gemeinde, weitere Punkte klären zu lassen, ließ das Landgericht zu, um die Sachlage umfassend beurteilen zu können. Daraufhin legte der Gutachter im Jahr 2017 ohne Benennung von Gründen seinen Auftrag nieder. Ein weiterer Gutachter legte wiederum nach wenigen Monaten aufgrund der Beendigung seiner beruflichen Tätigkeit die Bestellung im Verfahren nieder. Der dritte Sachverständige ist nunmehr dabei, sich in den umfangreichen Sachverhalt einzuarbeiten.

Mit Blick auf die Anwohner der Schadstellen in der Hauptstraße sagt Bürgermeisterin Disser, sie schätze deren Geduld. „Ich weiß, der Sachverhalt klingt nicht so, wie wir es in unserem Rechtsstaat gewöhnt sein dürften, trotzdem müssen wir den Abschluss des Beweissicherungsverfahrens abwarten und dürfen vorher keine Reparaturarbeiten durchführen.“

Vor etwa 15 Jahren fertiggestellt und als schönste Straße in Mainhausen gepriesen, war die Hauptstraße im Ortsteil Mainflingen von Beginn an ein Ärgernis: die Abflussführung in der Mitte der Straße, zu hohe Kanten, die Parksituation, hohe Anliegerbeteiligung und Schadensmeldungen der Anlieger. Damit sah sich Ruth Disser, die seit Februar 2004 im Amt ist, in der Folgezeit nahezu permanent konfrontiert. (mho)