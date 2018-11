Schreinerei in Mainhausen geht in Flammen auf

Großbrand einer Schreinerei: Insgesamt rund 170 Einsatzkräfte sind am frühen Montagmorgen in Mainhausen-Zellhausen im Einsatz.

Mainhausen - Ein Feuer in einer Schreinerei in Mainhausen-Zellhausen hat am frühen Montagmorgen gegen 3.15 Uhr einen Großeinsatz der Feuerwehr ausgelöst.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand eine Lagerhalle an der Kirchwaldstraße in Flammen, wie die Feuerwehr mitteilte. Zunächst hatten Feuerwehrleute in der etwa 50 mal 15 Meter großen Halle gelöscht. Der Brand weitete sich allerdings immer weiter in der Zwischendecke des Gebäudes aus, sodass schließlich Teil derselben zu Boden fielen, wie Pressesprecher Markus Tillmann berichtet. Die Einsatzkräfte verließen daraufhin das Gebäude - und nur kurze Zeit später stürzte das gesamte Hallendach ein.

Wegen der enormen Hitze gab es im Anschluss eine Rauchgasdurchzündung, sodass schließlich das ganze Gebäude in Flammen stand. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Die rund 170 Einsatzkräfte - Unterstützung war auch von den Wehren aus Seligenstadt, Hainburg, Rödermark und Rodgau gekommen - wurden an Ort und Stelle vom Betreuungszug der Johanniter Unfallhilfe verpflegt, so Tillmann. Mehrere Streifen der Polizei sperrten die Einsatzstelle ab.

Das Feuer ist seit etwa 8.20 Uhr gelöscht. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Anwohner wurden per KatWarn App und Rundfunkdurchsagen aufgerufen, wegen der starken Rauchentwicklung Fenster und Türen geschlossen zu halten; eine Gefahr für die Gesundheit besteht laut Feuerwehr aber nicht.

Sowohl die Brandursache als auch die Schadenshöhe sind bislang noch unklar. (nl/dpa)