Auto überschlägt sich auf der A3: Zwei Schwerverletzte

Mainhausen – Beinen schweren Unfall auf der A3 am Samstag am Seligenstädter Dreieck sind vier Menschen verletzt worden – zwei davon schwer. Ein Auto hatte sich überschlagen, der Rettungshubschrauber war im Einsatz.

Was war geschehen? Ersten Erkenntnissen zufolge fuhr um 22.10 Uhr ein 20-jähriger Autofahrer, der mit seinem Audi A6 von der A45 aus Fahrtrichtung Hanau kam, auf die A 3 auf. Beim Einfädeln vom Beschleunigungsstreifen auf die rechte Fahrspur beachtete der Audifahrer mutmaßlich nicht die Vorfahrt eines dort fahrenden Opel Tigra, der sich daraufhin beim Ausweichversuch überschlug und auf dem rechten Fahrstreifen stehenblieb.

Vermutlich infolge der Kollision zwischen den beiden Fahrzeugen geriet der Audi nach rechts von der Fahrbahn ab und blieb im Seitengraben liegen. Alle drei Insassen des Audis wurden verletzt, ein 20-jähriger Mitfahrer so schwer, dass er mit einem Rettungshubschrauber in die Klinik kam.

A3 voll gesperrt

Der 28-jährige Opelfahrer, der alleine unterwegs war, wurde schwerverletzt und mit dem Sanitätswagen in eine Klinik verlegt. Die Autobahn wurde zu Rettungs- und Bergungsmaßnahmen bis 2 Uhr voll gesperrt. Der Gesamtschaden wird auf 18.000 Euro beziffert. Unfallzeugen melden sich bitte unter 06183/91155-0.

Es war nicht der einzige Unfall auf der Autobahn in der Region. Auf der A648 in Fahrtrichtung Frankfurtist es am Samstag zwischen den Anschlussstellen Rebstock und Katharinenkreisel ebenfalls zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen.Warum war der Mann auf der Autobahn?

Gegen 5.20 Uhr kollidierte ein Opel Insignia mit einem Fußgänger auf der Autobahn, der mit lebensbedrohlichen Verletzungen nach Eintreffen von Polizei und Rettungskräften ins Krankenhaus gebracht wurde. Warum der 31-jährige Mann sich auf der Autobahn aufhielt, ist noch ungeklärt.

Außerdem wurden zwei Polizisten der Polizeiautobahnstation Südhessen bei einem Unfall am Samstagmittag schwer verletzt, als sie auf dem Weg zu einem Einsatz waren. Auf der Fahrt zum Einsatzort kamen die Beamten gegen 11.50 Uhr mit dem Streifenwagen aus bislang ungeklärter Ursache im Bereich der Autobahn 672 zur Auffahrt der Autobahn 5 von der Fahrbahn ab. Hierbei stieß der Streifenwagen gegen die Betonbegrenzungen zur Teilung der Fahrbahn und überschlug sich in der Folge. (chw)

Rubriklistenbild: © dpa