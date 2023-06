Silvia Fecher näht Gewänder und Rokoko-Kleider auf Maß

Von: Yvonne Fitzenberger

Teilen

Die Borte am Hut ist angenäht. Auch Kopfbedeckungen für ihre maßgeschneiderten Kostüme fertigt Silvia Fecher an. Besonders beliebt sind die Dreispitze, die auch von den Teilnehmern des Kaufmannszugs getragen werden. © Fitzenberger, Yvonne

Silvia Fecher hat einen seltenen Handwerksberuf aufgegriffen: Sie ist Maßschneiderin und kreiert mittelalterliche Kleider und barocke Anzüge.

Zellhausen – Wer das Geschäft an der Grundstraße 10 in Zellhausen betritt, wird in die Vergangenheit versetzt: Mittelalterliche Hemden, Renaissance-Kleider und allerlei Gewänder sowie passende Accessoires hat Silvia Fecher in ihrem Laden „Kostümgeschichte“ ausgestellt. Dazu kommen Maßanfertigungen wie Westen und fantasievolle Hochzeitskleider, die in der Nähstube auf ihre Besitzer warten.

Silvia Fecher ist Meisterin im Maßschneider-Handwerk und hat sich mit ihrem Geschäft einen Traum verwirklicht. Schon als Kind hat sie sich für das Handwerk interessiert und wollte Kostüme nähen. Mittelaltermärkte beispielsweise besucht sie bis vor der Corona-Zeit in selbst genähten Gewändern.

Von Azubine zur eigenen Chefin

Bereits ihre Schullaufbahn legte Fecher auf ihr Berufsziel aus und machte ihr Fachabitur für Textiltechnik und Bekleidung. Die heute 45-Jährige hängte dann zwei Studiengänge an, zum einen als Design-Ingenieurin mit der Fachrichtung Mode und zum anderen für Bekleidungstechnik mit dem Schwerpunkt Gestaltung.

Das genügte Fecher aber noch nicht, um ihr Ziel zu erreichen. Daher absolvierte sie noch eine Ausbildung zur Maßschneiderin. Bis zur Eröffnung ihres eigenen Ladens sammelte sie Erfahrung durch zahlreiche Praktika und Anstellungen, wie für die Kostümabteilung des Hessischen Rundfunks oder das ehemalige Traditionsgeschäft „Theaterkostüme Jansen“ in Frankfurt. Seit 2010 betreibt sie nun ihr Geschäft, zunächst in Klein-Welzheim und seit 2016 in Mainhausen. Ihre Arbeit verkauft Fecher beispielsweise auch bei sogenannten Larps, kurz für „Live-Action-Rollenspiele“, wo sie als Schneiderin ihre Waren an Elfen, Krieger und Gnome verkauft.

Die Uniform war ebenfalls eine Maßanfertigung für einen Kunden, die nun ausgeliehen werden kann. © Fitzenberger, Yvonne

Inzwischen trägt Fecher auch den Meistertitel (2019) und kann damit ausbilden. Bisher betreut sie Praktikanten. „Es macht mir Spaß, ihnen das alte Handwerk näher zu bringen“, sagt Fecher.

Wahl der Materialien ist wichtig

Ihre Arbeit als Maßschneiderin verlangt vor allem Genauigkeit: Für die individuellen Stücke, die sie anfertigt, nimmt sie direkt Maß am Kunden. Nur so wird das Kleidungsstück am Ende wie gewollt sitzen.

Gemeinsam mit ihrem Auftraggeber fertigt Fecher Skizzen an und wählt die Stoffe aus. „Die Materialien müssen zusammenpassen“, betont die Fachfrau. Die Wahl wird ebenfalls durch die Art des Kostüms beeinflusst: Nicht jeder Stoff fällt passend für jeden Schnitt.

In Reih und Glied hängen und stehen die zahlreichen Fadenspulen in Farben wie gelb, rot, blau oder beige. © Fitzenberger, Yvonne

Dann folgt das Anfertigen des individuellen Schnittmusters, das aus vielen Teilen bestehen kann. Ist der Schnitt auf den Stoff übertragen, werden die Teile fixiert und zusammengeheftet. „So kann ich sie bei der Anprobe leichter auftrennen und passend ansetzen,“ sagt Fecher. Das sei beispielsweise für den richtigen Sitz der Ärmel hilfreich. Erst, wenn alle Teile richtig sitzen, kann sie das fertige Stück zusammennähen.

Wie viel Zeit die 45-Jährige dafür benötigt, variiert – von einer Stunde für einen einfachen Beutel bis zu 50 Stunden für ein Mittelalterkleid oder eine Jacke. „Es wird oft behauptet, Maßschneider seien so teuer“, sagt Fecher. Dabei sei der Beruf einer der schlechter bezahlten, betont sie. Ein Geselle erhalte den Mindestlohn, und auch die Meisterin verlange nicht viel. „Von dem Lohn bezahle ich auch beispielsweise das Geschäft.“ Die schlechte Bezahlung sei einer der Gründe, warum das Handwerk unattraktiv sei. „Die Maßschneiderei muss man lieben, wenn man es machen will.“

Schneidern mit Liebe und Leidenschaft

Und mit Liebe geht Silvia Fecher an ihre Arbeit heran. Ein Traumstück habe sie dennoch nicht, denn „man näht so viel und immer wieder etwas Neues“, betont die Fachfrau.

Die Meisterin erinnert sich trotzdem gerne an ein paar Aufträge zurück, die besonders waren: ein originalgetreues Replikat eines Bühnenoutfits der Gruppe „Kiss“, ein Kleid sowie ein Anzug, die aus Dachziegeln aus Filz bestanden, oder auch die Uniform eines der Seligenstädter Fastnachtsprinzen. (Von Yvonne Fitzenberger)

Der Weg zum Maßschneider Die Ausbildung zum Maßschneider erfolgt inzwischen – aufgrund mangelnder Ausbildungsbetriebe – hauptsächlich an Berufsschulen und wird mit Praktika, in denen das Gelernte vertieft wird, verknüpft. Drei Jahre benötigen die Auszubildenden bis zum Abschluss. Maßschneider-Meisterin Silvia Fecher empfiehlt: „Man sollte Leidenschaft mitbringen. Mein Ausbilder sagte zudem immer, man müsse ein bisschen verrückt sein.“ Außerdem seien Kreativität und der Drang zur Selbstverwirklichung hilfreich. Voraussetzung ist mindestens ein Hauptschulabschluss. Im Anschluss an die Ausbildung stehen mehrere Wege offen: als Geselle Erfahrungen sammeln, den Meisterbrief erwerben und im Anschluss studieren. Der Meistertitel erlaubt Maßschneidern, auch ohne Abitur einen Studiengang anzutreten. (Von Yvonne Fitzenberger)