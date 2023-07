SPD fordert Förderung für Mini-PV-Anlagen / AMU sieht private Anreize

Von: Yvonne Fitzenberger

Einen zusätzlichen Anreiz für Balkonkraftwerke will die SPD Mainhausen mit einer Förderung durch die Gemeinde schaffen. © Symbolfoto: Fitzenberger, Yvonne

In Seligenstadt und Mainhausen befassen sich die SPD-Fraktionen mit einer möglichen Förderung der Stadt beziehungsweise Gemeinde für Balkonkraftwerke. In Hainburg wiederum hilft die Arbeitsgemeinschaft Mensch und Umwelt.

Ostkreis – Umweltschutz und Energie sind Themen, mit denen sich nicht nur Grünen-Politiker auseinandersetzen. In Mainhausen beschließt die SPD, einen Antrag auf Förderung von Balkonkraftwerken zu stellen. Einen solchen stellten ebenfalls die Seligenstädter Genossen – und erlebten Ablehnung. In Hainburg sind sich Gemeinde und Arbeitsgemeinschaft Mensch und Umwelt (AMU) einig – und lehnen eine gemeindliche Förderung ab.

Unter dem Motto „Sonnenoffensive 2.0“ hat die Mainhäuser SPD zwei Anträge im Sinne des Klimaschutzes beschlossen. Unter anderem soll der Gemeindevorstand bis zu den Beratungen zum Haushalt 2024 überprüfen, „welche rechtssicheren Möglichkeiten zur Förderung von Balkonkraftwerken oder Mini-PV-Anlagen durch die Gemeinde bestehen“.

Gesetzesentwurf: vereinfachte Inbetriebnahme von Balkonkraftwerken

Anstoß des Gedankens sei ein angekündigter Gesetzesentwurf der Bundesregierung. Dieser soll den Betrieb von Balkonkraftwerken deutlich vereinfachen. Geplant ist unter anderem, den Weg freizumachen für den Betrieb über Schutz-Kontakt-Stecker (Schuko-Stecker) – also handelsübliche Stecker, die in den meisten europäischen Haushalten verwendet werden. „Außerdem sollen künftig bis zu 800 Watt Leistung erlaubt sein“, sagt Andreas Horn, energiepolitischer Sprecher der SPD. Bisher sei es für Mieter und Wohnungsbesitzer schwierig, selbst Solarstrom zu produzieren.

„Wir sollten eine entsprechende Förderung insbesondere in Erwägung ziehen, um den Ausbau der Photovoltaik weiter anzuschieben“, sagt Felicitas Mohler-Kaczor, Vorsitzende der SPD-Fraktion. „Je nachdem, welche Formen der Unterstützung mit den gesetzlichen Regelungen in Einklang zu bringen sind, müssen wir dann zum Haushalt 2024 über weitere Schritte entscheiden.“

Bereits 2021 hat sich die Gemeindevertretung Mainhausen – auf Grundlage des SPD-Antrages „Klimaschutz bleibt Querschnittsaufgabe“ – unter anderem zum Ziel gesetzt, weiterhin entsprechende Gelder im Haushalt für die effektive und effiziente Reduzierung des Kohlendioxidausstoßes bereitzustellen.

„Eine Förderung bevorzugt Hauseigentümer“

Zwar solle die Nutzung der Mini-PV-Anlagen vereinfacht werden, dennoch würden Mieter und Bewohner von Eigentumswohnungen oft an der Installation einer solchen Anlage gehindert, sagt Michael Sterker von der Arbeitsgemeinschaft Mensch und Umwelt auf Nachfrage. „Eine Förderung bevorzugt Hauseigentümer“, so der Vorstandsvorsitzende der AMU. Außerdem betont er: „Auch begrenzte Fördermittel bedeuten Einschnitte an anderer Stelle im Haushalt.“ In Hainburg sehe man den Nutzen der Haushaltsmittel eher in sozialen Zwecken wie Ausbau und Unterhalt von Spielplätzen oder bessere Bezahlung für Kitapersonal, betont Sterker.

Eine solche begrenzte Förderung stand kürzlich in der Stadtverordnetenversammlung Seligenstadt zur Diskussion (wir berichteten). Auch dort stammte der Antrag von den Sozialdemokraten – und wurde abgelehnt. Nicole Fuchs stellte den Antrag ihrer Fraktion vor: Sie forderte einen Zuschuss von 100 Euro pro Stecker-Solaranlage. Die Förderung solle bei 15 000 Euro gedeckelt werden. Abgelehnt wurde der Antrag unter anderem von der CDU mit der Begründung, dass eine Förderung sinnlos sei, die zwar „am wirtschaftlichsten ist, aber für die Energiewende am wenigsten bringt“.

Nachfragen für Solaranlagen jeglicher Art laut EVO ums bis zu Achtfache gestiegen

Derweil legen die Gemeinde Hainburg und die AMU die Hoffnung auf einen Kaufanreiz von Privatpersonen aufgrund der erwähnten Wirtschaftlichkeit. „Stecker-Solargeräte sind preislich inzwischen sehr günstig geworden“, erläutert Michael Sterker. Eine Anlage, die 800 Watt erzeugen kann, sei inzwischen für unter 500 Euro erhältlich. Selbst bei ungünstigen Bedingungen „amortisieren sie sich innerhalb von drei bis vier Jahren“. Das allein solle Anreiz genug sein.

Und Anreiz scheint da zu sein: Wie die Energieversorgung Offenbach (EVO), deren Tochter ENO für den Ostkreis zuständig ist, sagt, sei die Nachfrage um das Sechs- bis Achtfache gestiegen. „Das Interesse an Solaranlagen aller Art ist sehr, sehr hoch“, sagt Martin Ochs, stellvertretender Pressesprecher der EVO. Steuerliche Vergünstigungen, aber auch die hohen Energiekosten machen, so Ochs, die Eigenproduktion von Strom attraktiv. Die Wartezeit bei Anträgen bei dem Energieversorger, der von Anfragen überrannt wurde, habe sich inzwischen deutlich verkürzt. Zurzeit warten Antragssteller zwei bis drei Wochen auf Prüfung. (Von Yvonne Fitzenberger)