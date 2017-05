Projekt zum Bau von bezahlbaren Wohnungen

Mainhausen - Auf einem freien Grundstück in direkter Nachbarschaft zum Mainflingener Friedhof will die Stadt ein Grundstück vom Investor 6M Wohnraum AG bebauen lassen. 7,95 Euro Kaltmiete je Quadratmeter soll der „bezahlbare Wohnraum“ kosten, und auch die Gemeinde soll davon profitieren. Von Oliver Signus

Sind 7,95 Euro Kaltmiete je Quadratmeter so günstig, dass man von bezahlbarem Wohnraum sprechen kann? Werden mit der Realisierung des Projekts der Firma 6M Wohnraum AG aus Düsseldorf im Gewerbegebiet von Mainflingen Unternehmen verdrängt? An der Vorlage von Bürgermeisterin Ruth Disser (SPD) schieden sich am Dienstagabend im Bürgerhaus von Zellhausen die Geister. Zustimmung erhielt die Rathauschefin nach mehr als einstündiger Debatte auch nur von ihrer eigenen Fraktion. Der Beschlussvorschlag sieht vor, mit dem Düsseldorfer Unternehmen einen Erbbaurechtsvertrag mit Bauverpflichtung über ein 2570 Quadratmeter großes Grundstück in der Dieselstraße zu schließen. Die Laufzeit beträgt dann 50 Jahre, rund 30 800 Euro Pachtzins kassiert die Gemeinde pro Jahr. Bürgermeisterin Ruth Disser wies auf den hohen Bedarf an Wohnungen im Kreis hin. Auch in Mainhausen gebe es eine Warteliste.

Die Grünfläche sei 2011 in ein Gewerbegrundstück umgewidmet worden, um es örtlichen Firmen anzubieten. Ein Bewerber sei aber abgesprungen, ein weiterer habe sich nicht mehr gemeldet. Mittlerweile hätten sich beide Interessenten wieder gemeldet und den Kauf angeboten. Für sie möchte die Verwaltung eine andere Lösung finden. Mit den 24 Wohnungen, die die 6M Wohnraum AG dort errichten möchte, „soll die Lücke zwischen sozialem und hochpreisigem Wohnungsbau geschlossen werden“.

Laut Mietspiegel für den Kreis Offenbach müsste für eine 60 Quadratmeter große Wohnung knapp 704 Euro warm bezahlt werden. Beim vorliegenden Angebot belaufe sich der Mietzins auf 627 Euro. Zudem soll die Miete für zehn Jahre festgeschrieben werden. „Eine solche Sicherheit hat der Mieter sonst nicht.“ Üblicherweise sei alle zwei bis drei Jahre mit einem Anstieg von bis zu 20 Prozent zu rechnen. „Es ist ein sehr gutes Projekt, bei dem nicht nur der dringend notwendige bezahlbare Wohnraum geschaffen wird, sondern bei dem auch die Gemeinde ohne Risiko profitiert“, lobte SPD-Fraktionschef Kai Gerfelder die Pläne.

„Alles andere als die Schaffung von sozial verträglichem Wohnraum“ nannte CDU-Fraktionschef Johannes Wegstein das Projekt. In Mainhausen liege der durchschnittliche Mietzins bei etwa 7,70 Euro. Durch die Umwandlung des ehemaligen Manroland-Geländes sei der Gemeinde schon Gewerbefläche verloren gegangen. Das Areal in der Dieselstraße sei daher für Firmen vorzuhalten, um Gewerbesteuereinnahmen zu erzielen und Arbeitsplätze zu erhalten.

Gerald Wissler, Fraktionsvorsitzender der UWG, monierte ebenfalls die Mietkosten. Disser verwende den Durchschnitt für den Kreis, 7,95 Euro liege über dem Mainhausener Schnitt. „Das ist alles andere als günstig.“ Das Projekt sei ohne Frage „finanziell lukrativ“, doch würde man erneut ein Grundstück für Gewerbe verlieren. Auch die FDP-Fraktion würde auf dem Gelände lieber Gewerbe angesiedelt sehen. Fraktionschef Paul Schröder schlug daher in einem Änderungsantrag vor, ein rund 5000 Quadratmeter großes Grundstück entlang der Zellhäuser Straße (im Bereich Magdruh) für Wohnbebauung zu verwenden. Dieser Antrag fand wie auch Änderungsanträge von CDU und UWG keine Mehrheit.