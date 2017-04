Ärger mit dem Haus im Wald

Mainhausen - Der Hotel- und Gaststättenbetrieb in der Mainhäuser Waldrandsiedlung „Schwalbennest“ ist im Visier der Staatsanwaltschaft Darmstadt. Sie ermittelt wegen Steuerhinterziehung und Schwarzarbeit. Von Sabine Müller

Anstoß dazu gaben Anzeigen, der Pächter vermiete die stillgelegte Gewerbeimmobilie an südosteuropäische Gastarbeiter. An den neuen Eigentümer dagegen hat er noch keinen Cent überwiesen, in Kürze soll die Räumungsklage greifen. Es gab Zeiten, da war das „Waldhotel Schwalbennest“ eine günstige Herberge für Geschäftsreisende, Monteure und anspruchslose Urlauber. Im dazugehörigen Biergarten am Mainufer erfrischten sich gerne Radler. Heute ist der Gebäudekomplex samt den Außenanlagen am Ortsrand von Mainhausen und in Nachbarschaft zu Wohn- und Wochenendhäusern, Wald- und Grünflächen verwahrlost und wirkt verwaist. Doch der Eindruck täuscht, wird in Anzeigen an die Behörden behauptet, die der Offenbach-Post vorliegen. In der stillgelegten Gewerbeimmobilie betreibe der Pächter, der dort auch wohne, eine Pension. Gäste, hauptsächlich Rumänen, seien in desolaten hygienischen Verhältnissen untergebracht, und zwar ohne Rechnung; Auflagen zur Gefahrenabwehr wie Brandschutz und Rettungswege würden missachtet.

Außerdem ist von „Schwarzarbeit in großem Stil“ die Rede: Die Hotelbewohner gehörten zu einer Gruppe von insgesamt rund 400 Menschen aus südosteuropäischen Staaten, die von einem Ring aus Vermittlern, Subunternehmern und Hotelbetreibern in Hessen und Bayern ausgebeutet würden. Die meisten der ungelernten Kräfte würden – ohne Arbeitsvertrag, bei Verstoß gegen das Steuer- und Sozialversicherungsrecht sowie den Mindestlohn – im Drei-Schicht-Betrieb bis zu zwölf Stunden pro Tag arbeiten. In den Anzeigen werden auch konkrete Einsatzorte genannt: Firmen im Logistikbereich. Die Leute würden abends über eine geschlossene Facebook-Gruppe über ihre wechselnden Arbeitsstätten am übernächsten Tag informiert und mit Kleintransportern hin und zurück gebracht.

Aufgrund dieser Anschuldigungen ist die Staatsanwaltschaft Darmstadt tätig geworden. Die Wirtschaftsabteilung seiner Behörde untersuche sowohl die Vorwürfe zur Schwarzarbeit als auch zur Steuerhinterziehung, bestätigt Oberstaatsanwalt und Pressesprecher Robert Hartmann. Durch das laufende Verfahren könne jedoch noch nichts Konkretes vermeldet werden: „Die Ermittlungen gestalten sich langwieriger als gedacht und sind noch nicht zum Abschluss gekommen.“

Hat er mit dem Kauf des „Schwalbennestes“ in ein Wespennest gestochen? Das fragt sich wohl auch der neue Eigentümer, seitdem er das Haus im Wald am 12. August 2016 beim Amtsgericht Seligenstadt für eine halbe Million Euro ersteigerte. Er wolle einen Teil des Gebäudekomplexes für Gastronomie- und Hotelbetrieb nutzen, sagt der Moldawier, und selbst mit seiner Familie dort eine Wohnung beziehen.

Doch der Mann hat die Rechnung ohne den Pächter gemacht, den er „miteingekauft“ hatte und dessen Vertrag noch bis Ende 2019 läuft. Er habe bis jetzt noch nicht über sein Haus verfügen können, um den großen Renovierungsstau in Angriff zu nehmen und es zu bewirtschaften, berichtet er. Der Pächter weigere sich, das Objekt zu übergeben, und verwehre den Einlass. Er habe horrende Abstandszahlungen verlangt, selbst aber weder Pacht noch Umlagen bezahlt. Die dadurch drohende Zwangsversteigerung sei abgewendet, nachdem der eingesetzte Zwangsverwalter die Räumungsklage durchgesetzt habe. Im Frühsommer, so hofft der Eigentümer, könne er zumindest den Biergarten bewirtschaften.

Archivbilder:

Mainhausens Bürgermeisterin Ruth Disser (SPD) ist überzeugt davon, dass man das einstige Ausflugsziel am Mainufer mit dem richtigen Konzept wieder in Schwung bringen kann. Der neue Hauseigentümer habe sich Mitte August 2016 bei ihr vorgestellt, informiert sie im Gespräch mit unserer Zeitung. Da hatte der Pächter sein Gewerbe bereits zum 31. Juli abgemeldet.

Ruth Disser verwehrt sich aber gegen den Vorwurf des Eigentümers, das Ordnungsamt der Gemeinde sei in Sachen „Schwalbennest“ untätig geblieben: „Das ist Zivilsache, die öffentliche Hand muss die private Immobilie nicht retten.“ Für den stillgelegten Hotelbetrieb sei das Regierungspräsidium zuständig, die Kommune für die Gaststätte. „Meines Wissens wurde die Küche gepfändet, Getränkelieferungen gibt es auch nicht mehr. Wir können nicht kontrollieren, ob dort doch mal ein Bier oder ein Kaffee ausgeschenkt werden.“