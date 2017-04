Tegut, Caritas und Häuslebauer

Mainhausen - Auf dem ehemaligen Manroland-Gelände in Mainflingen geht es in großen Schritten voran. Fast 50 Grundstücke für Einfamilienhäuser sind bereits verkauft, in Arbeit ist auch ein Spielplatz. Gestern fand zudem das Richtfest für einen Tegut-Supermarkt mit rund 800 Quadratmeter Verkaufsfläche statt. Von Oliver Signus

+ Die Entwicklung des ehemaligen Manroland-Geländes schreitet voran. Mittlerweile sind 47 Grundstücke für Einfamilienhäuser verkauft. © paw Läuft alles nach Plan, wird Ende August der 279. Tegut- Markt in Deutschland auf dem Areal „Mainfächer“, dem ehemaligen Manroland-Gelände in Mainflingen, eröffnet. Acht Millionen Euro investiert das Unternehmen in das Vorhaben, so Expansionsleiterin Martina Becker anlässlich des Richtfestes gestern Nachmittag. Die künftigen Kunden erwartet eine Verkaufsfläche von rund 800 Quadratmeter. Zehn bis zwölf Menschen sollen laut Becker dort beschäftigt werden. Außerdem wird ein Parkplatz für rund 60 Fahrzeuge entstehen. Eigentümer des insgesamt 4000 Quadratmeter großen Grundstücks, auf dem der Markt entsteht, ist die Firma Procom Invest GmbH & Co. KG. Das Unternehmen hat das Grundstück von der in Eschborn ansässigen „Aurelis Real Estate“, gekauft, die die das ehemalige Manroland-Gelände vermarktet.

„Mit der Vermarktung der Baufelder liegen wir im Plan“, sagt Lena Scheurich, Sprecherin von Aurelis Real Estate. 47 Grundstücke seien bereits an private Bauherren verkauft. 15.000 Quadratmeter hat der Sprecherin zufolge das Unternehmen „Wilma Wohnen Süd GmbH“ erworben. Auf 3 000 Metern will der Caritasverband ein Seniorenwohnheim realisieren. Das Grundstück ist laut Lena Scheurich im vergangenen Dezember verkauft worden. Bürgermeisterin Ruth Disser sagte auf Anfrage, dass sie in der kommenden Woche Gespräche mit der Caritas zu den Plänen führen werde. Die Verwaltung habe derzeit auch alle Hände voll zu tun mit der Bearbeitung der Bauanträge.

„Wir verfügen nun noch über fünf Baufelder, die sich am Rand des Mainfächers befinden und die wir an private Bauherren verkaufen“, so Lena Scheurich weiter. Seit Ende vergangenen Jahres seien die Verkehrswege in Baustraßenqualität hergestellt. Der Erwin-Grimm-Ring ist von der Klein-Welzheimer-Straße bis zur Zufahrt des Tegut-Marktes komplett fertig. Die öffentlichen Abwasser- und Trinkwasseranlagen stehen ebenfalls. Das Strom- und Telekommunikationsnetz sowie das Rohrleitungsnetz für die Nahwärmeversorgung haben Mitarbeiter verschiedener Firmen ebenfalls bereits hergestellt. Der Endausbau der Straßen werde abschnittsweise, je nach Baufortschritt im künftigen Wohngebiet erfolgen. Den öffentlichen Spielplatz lasse Aurelis derzeit bauen, so die Sprecherin abschließend.