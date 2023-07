Wenn die Familienkarte für Fragen sorgt

Von: Laura Oehl

An den Mainhäuser Seen, wie hier am Königsee, soll die Definition der Familienkarte nun geändert werden. © Oehl

Wie viele Personen sind eigentlich eine Familie? Mit dieser Frage mussten sich die Verantwortlichen in Mainhausen aus aktuellem Anlass befassen.

Ostkreis – Einfach in der Sonne liegen und sich immer mal im kühlen Nass abkühlen. Für viele Familien gehört das fest zu den Sommerferien. Doch was, wenn es schon an der Kasse zu Diskussionen kommt, weil die Familie auf der Preisliste anders definiert ist als die eigene?

Wie setzt sich eigentlich eine Familie zusammen? Mit dieser Frage hat sich in diesen Tagen aus aktuellem Anlass die Betriebskommission des Eigenbetriebs Campingplatz und Badeseen Mainhausen beschäftigt. „Zwei Erwachsene und bis zu drei Kinder unter 18 Jahren“, steht am Königsee in Zellhausen unter dem Punkt „Familienkarte“ auf der Preisliste am Kassenhäuschen. Als Bernadette Fisher, alleinerziehende Mutter mit vier minderjährigen Kindern, kürzlich dort an der Kasse steht, kommt es zur Diskussion: Kann sie eine Familienkarte kaufen oder nicht? Es ist nicht der erste Ort, an dem Fisher nur mithilfe anderer Mitarbeiter oder der Vorgesetzten zu einer Familienkarte kommt – manchmal klappt es auch gar nicht.

Familie wird an Seen und Bädern der Region unterschiedlich definiert

Tatsächlich wird eine für eine Familienkarte berechtigte Familie an den Ausflugszielen der Region ganz unterschiedlich definiert. Das zeigt schon ein Blick auf Schwimmbäder und Seen: Die Familienkarte im Monte Mare in Obertshausen ist demnach gültig für zwei Erwachsene mit bis zu drei eigenen Kindern; im Strandbad Rodgau gibt es die Familientageskarte für zwei Erwachsene mit einem Kind, wobei jedes weitere Kind im Vergleich zur Kindertageskarte einen vergünstigten Eintritt erhält. Im Babenhäuser Freibad beinhaltet die Familienkarte ebenfalls zwei Erwachsene, jedoch „eine unbestimmte Anzahl von Kindern, die im Haushalt leben und unter 18 Jahren sind“. Auch im Seligenstädter Freibad, wo es eine Familienkarte nur im Falle einer Dauerkarte gibt, werden vor allem Familien mit mehreren Kindern berücksichtigt. „Unsere Gebührensatzung sagt: Kinderreiche Familien mit mindestens drei Kindern, die das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet haben pro Kind“, erklärt Seligenstadts Bürgermeister Daniell Bastian. Ob zwei Elternteile oder alleinerziehend ist dabei egal, die Kinder müssen aber per Geburtsurkunde nachgewiesen werden.

Preisliste in Mainhausen sorgte für Irritationen

An den Mainhäuser Badeseen steht die Definition einer Familie zwar auf der ausgehängten Preisliste, nicht aber in der Gebührenordnung für die Benutzung des Campingplatzes und der Badeseen, die die Eintrittspreise vorgibt. Das sorgt offenbar für Unklarheiten. Denn während manche Kassenkräfte auch ein viertes Kind mal „durchwinken“, halten sich andere an die Definition auf der Preisliste. Nicht nur für die Familien, sondern auch für die Kassenkräfte eine schwierige Situation.

„Regeln müssen sinnvoll sein“, sagt auch Bernadette Fisher. „Wir sind immer noch eine fünfköpfige Familie. Diese Regel wurde doch gemacht, um Familien zu unterstützen“, kritisiert sie sowohl die Vorgabe von zwei Erwachsenen als auch die von maximal drei Kindern.

Mainhäuser Seen wollen Definition von Familienkarte anpassen

An den Badeseen in Mainflingen sollen sich die Vorgaben nun ändern. „Solchen Hinweisen gehen wir immer nach“, sagt Frank Kollmus, Erster Beigeordneter und Leiter der Betriebskommission, auf Nachfrage. Zwar könne die Gebührenordnung in dieser Badesaison nicht mehr geändert werden, jedoch soll es eine kurzfristige Lösung geben. „Der Eigenbetrieb hat in die Wege geleitet, dass die Familienkarte neu definiert wird“, so Kollmus. Künftig werde die Karte für bis zu fünf Personen gelten, wobei ein, höchstens zwei Erwachsene einberechnet werden. So könne die Familienkarte auch als Gruppenkarte genutzt werden. (Von Laura Oehl)