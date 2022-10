Wieder freie Fahrt auf der L 3065 zwischen Seligenstadt und Zellhausen

Von: Bernhard Koch

Teilen

Fast ein halbes Jahr lang gesperrt, die L3065: Die Unzufriedenheit in der Bevölkerung nahm zuletzt zu. © beko

Was lange währt... Fast sechs Monate mussten Autofahrer warten, bis die Landesstraße L 3065 zwischen Zellhausen und Seligenstadt wieder für den Verkehr freigegeben wurde. „Grünes Licht“ gab es von Hessen Mobil kurzfristig am Freitag, allerdings gezwungenermaßen. Ursprünglich war die Fertigstellung für den morgigen Dienstag geplant.

Zellhausen – Dass bereits am Freitagabend die ersten Fahrzeuge auf der Verbindung zwischen Zellhausen und Seligenstadt unterwegs waren, lag an einer frühzeitigen Information an die Kreisverkehrsgesellschaft Offenbach, dass die Buslinien 58 sowie OF-85 und -86 schon am Samstag wieder den regulären Linienverlauf nach Plan fahren können.

Auch der politische Druck und die Unzufriedenheit in der Bevölkerung nahmen nicht nur in den sozialen Medien zu, von einer „Lokalposse“ war die Rede. „Wenigstens die Fastnachter haben so ihren Stoff für die nächsten Sitzungen gefunden“, ist sich ein empörter Autofahrer sicher.

Seit 25. April war die Strecke gesperrt wegen Fahrbahnerneuerung und Bau einer Amphibienschutzanlage. Zudem wurden im Baufeld Telekommunikationsleitungen gefunden, die tiefergelegt werden mussten. Dadurch kam es zu Verzögerungen. Während der Baumaßnahmen leitete Hessen Mobil den Verkehr über die sogenannte Hiller-Kreuzung und die L 2310 nach Seligenstadt um. Waren die Arbeiten zunächst nur bis Juli geplant, gab es wiederholt Verzögerungen. Nach Ende August und Ende September war zuletzt von Mitte Oktober die Rede. Die restlichen Markierungsarbeiten werden am heutigen Montag erledigt. Dafür muss die Strecke nicht mehr gesperrt werden, sondern lediglich eingeengt.

Die Buslinien 58 und OF-85 fahren wieder den regulären Linienverlauf nach Plan. Alle regulären Haltestellen werden wieder bedient. Auch die Buslinie OF-86 verkehrt wieder wie vor der Sperrung - die durch die Baustelle bedingt zusätzlich ab/bis Zellhausen geführten Fahrten beginnen/enden wieder in Mainflingen (Haltestelle „Ginkgoring“). Die Ersatzhaltestelle am Ginkgoring in Mainflingen wird abgebaut.“ (Bernhard Koch)