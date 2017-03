Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Mainhausen - Ein Motorradfahrer wird am heute Mittag bei einem Unfall in Zellhausen schwer verletzt. Er kommt mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus nach Frankfurt.

Laut Polizei war der Biker aus Babenhausen gegen 12.14 Uhr auf der Babenhäuser Straße in Richtung Babenhausen unterwegs. Dabei stößt er nach ersten Erkenntnissen mit einem vor ihm fahrenden VW-Caddy, der gerade rechts auf einen Parkplatz fahren wollte, zusammen. Der Motorradfahrer verletzt sich bei dem Unfall schwer, der 42-jährige Autofahrer leicht. Die Polizei stellt beide Fahrzeuge sicher.

Der Schaden wird auf rund 10.000 Euro geschätzt. Ein Gutachter ist laut Polizei zur Rekonstruktion des Vorfalls an die Unfallstelle gerufen worden. Zeugen, die der Polizei bisher namentlich noch nicht bekannt sind, sollen sich unter der 06182/8930-0 melden. (jo)