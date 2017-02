ZFN-Zug durch Zellhausen

Mainhausen - In diesem Jahr wird das Wetter den Narren in Mainhausen wohl keinen Strich durch die Rechnung machen, so dass sich der farbenfrohe Zug der Zellhäuser Fastnachstnarren (ZFN) wie geplant am morgigen Dienstag durch den Ortsteil Zellhausen schlängeln wird.

Die Teilnehmer stellen sich ab 13. 31 Uhr in der Rheinstraße auf, der Startschuss fällt um 14. 01 Uhr.

Der Zugweg sieht aus wie folgt: Rheinstraße, Mainring, Babenhäuser Straße, Bahnhofstraße, Steinweg, Schulstraße, Heinrich-Heine-Straße, Rathausstraße, Grundstraße, Babenhäuser Straße (dort Zugang zum Bürgerhausparkplatz / Feuerwehrzufahrt Bürgerhaus an L 3065).

Die Gemeindeverwaltung weist zudem auf eine geänderte Verkehrsführung hin. So wird die Verkehrsbeschränkung der Obergärtenstraße an diesem Tag aufgehoben. Außerdem wird ein beidseitiges Halteverbot für die Obergärtenstraße zwischen Taunus- und Bensbruchstraße eingerichtet. „Bei widerrechtlich geparkten Fahrzeugen werden wir das kostenpflichtige Abschleppen prüfen müssen“, kündigt Bürgermeisterin Ruth Disser an.

Des Weiteren besteht für die Dauer des Fastnachtsumzuges für den Durchgangsverkehr eine beschilderte Umleitungsstrecke. Von Seligenstadt nach Babenhausen: L3065 über Mühlwiesenweg, Jahnstraße, Obergärtenstraße, Bensbruchstraße, Forsthausstraße, Babenhäuser Straße; L3065 von Babenhausen nach Seligenstadt: Ringstraße, Mainring, Babenhäuser Straße; L 3065 von/nach Seligenstadt bzw. nach/von Mainflingen: K 185 über Jahnstraße, Mühlwiesenweg, Babenhäuser Straße.

Anlieger bittet die Verwaltung, ihre Fahrzeuge rechtzeitig auf die Stellplätze ihrer Anwesen zu fahren, damit der umgeleitete Verkehr reibungslos fließen kann. - sig