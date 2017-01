Mainhausen - Noch etwas unsicher sind die vor wenigen Tagen geborenen Zwillingslämmchen bei Schäfer Werner Ströbel in Mainhausen.

„Das Muttertier ist mit dem Nachwuchs in den ersten Tagen vorsorglich im geräumigen Stall untergebracht, bis sie kräftig genug sind, um sie in die Herde zu integrieren.“ Ströbel ist der einzige Vollerwerbsschäfer im Ostkreis. „Zum aktuellen Bestand von rund 160 Tieren kommen in diesem Frühjahr etwa 50 bis 60 neu geborene Lämmchen hinzu“, lautet seine Schätzung. (paw)