Shitstorm gegen Gina-Lisa Lohfink: Nutzer gehen bei Youtube unter die Gürtellinie

Ja Peterle.

Diese Dame hat halt in dieser Tageszeitung und in der Redaktion einen besonders großen Fan.

So kann man nur hoffen, dass dieser bald seine Pupertät überwunden hat und dann wieder zum alltäglichen Leserbedarf und Interesse zurückkehrt.

Dass auf diese Art eine regionale Tageszeitung so ver-unstaltet und zu Sankt-Pauli-Nachrichten und Schmuddelblättchen degradiert wird .....man sollte es kaum glauben.