29. Steinbruchfestival in Mühlheim lockt rund 1000 Zuschauer an

Viel Musik, gute Laune und Rhythmen, die zum Tanzen einladen: Beim 29. Steinbruchfestival überzeugten die unterschiedlichsten Künstler, wie etwa Malaka Hostel, die Besucher. © Hackendahl

Das 29. Auflage Steinbruchfestivals des Mühlheimer Vereins Artificial Family am Grünen See in Dietesheim begeistert die Besucher.

Mühlheim – Eine fröhliche Schar musikbegeisterter Menschen hat am Wochenende beim 29. Steinbruchfestival des Vereins Artificial Family am Grünen See unweit des Naherholungsgebiets Dietesheim ausgelassen gefeiert. Auf dem idyllischen Artifical-Vereinsgelände fand wieder der bunte und abwechslungsreiche Musik-Event statt. Tanzen, Springen oder (für die Kinder) Spielen im Sand – es war eine richtig familiäre Veranstaltung.

Rund 1000 Musikfans kamen zu dem zweitägigen Festival mit seiner besonderen Atmosphäre und rund zehn Bands, darunter auch Künstler aus dem Breisgau und Hamburg. Und alle lieferten sie ein breites, stets mitreißendes Musikspektrum von Latin, Reggae, Balkan, Rock, Electro, House über Jazz, Soul, World, Ska bis hin zu Funk, Cumbia und Sambaklänge ab. „Mit rund 30 Helfern haben wir eine Woche vorher mit dem Aufbau begonnen. Alles haben wir selbst gemacht – von der Stromversorgung und LED-Lampen bis zur Dekoration“, berichtet Felix Frost, Erster Vorsitzender der Artifical Family. Seit 1992 engagiert sich der 80 Mitglieder zählende Mühlheimer Verein für ein buntes und breites Spektrum an Musik, Kultur und Freizeitvergnügen. 2020 ist dort der beliebte „uferlos Beach-Club“ entstanden, der freitags ab 17 Uhr sowie samstags und sonntags ab 14 Uhr geöffnet ist.

„Im Line-up des Steinbruchfestivals sind nicht die großen Namen wichtig, vielmehr wird auf Klasse, Vielfalt, Tanzbarkeit und dass die Künstler zum Festival passen, geachtet“, erläutert „Vize“ Ralf Heininger, der die Bands zusammengestellt hat.

Nicht fehlen durfte natürlich „Bab ane Zamé“, die Artifical Music Projekt. Die 13 Musiker der Vereinsband begeisterte das Publikum mit brasilianischen Samba-Klängen, Trommelrhythmen und Crossover-Musik. Auch der Hamburger Sänger „Jahfro“ und sein mitrappender Kollege Jan, eroberten die Herzen der Festivalbesucher im Sturm. Intelligente Texte in deutschem Hip-Hop-Sprechgesang verpackt mit mitreißenden Rhythmen – fertig ist ein umjubelter Auftritt in einer laut Künstler Jahfro „traumhaften Location“.

Das Festival, das bewusst klein gehalten ist, stößt bei Fans auf dem idyllischen Festivalgelände mit den Palmen gesäumten „Arti-Beach“ auf viel Zustimmung. Es hat viele Fans und Freunde jeden Alters, die Musik und Atmosphäre des Steinbruchfestivals sichtlich genießen. So überzeugte die Band „Malaka Hostel“ aus dem Breisgau die Fans vom ersten Takt an mit „Global Rumba“, einer hippen Mischung aus Rock, Polka, Ska und Pop.

Auch am gestrigen Sonntag versprachen Bands wie Gastone, Mate Power, the Argosonics und „the Muffin Tops“ sowie die DJs der After-Shows ein großartiges Fest. Vielfältig zudem die kulinarischen Genüsse im „Food Corner“, Wraps und Falafel von Burger bis vegan, die noch vor dem Kassenhäuschen von jedermann genossen werden konnten.