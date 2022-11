Zukunft Innenstadt: Abstimmung ist ab Montag möglich

Von: Ronny Paul

Freuen sich auf das Bürgerbeteiligungsprojekt: Fachbereichsleiter „Stadtentwicklung, Hochbau und Liegenschaften“ Till Böttcher (von links), Fachbereichsleiterin „Umwelt, Tiefbau und Stadtreinigung“ Sylvia Lahr und Bürgermeister Daniel Tybussek. © p

Die Teilnahme am Landesförderprogramm „Zukunft Innenstadt“ hat sich in diesem Jahr erneut für die Mühlenstadt gelohnt. Nach 250 000 Euro im Jahr 2021 können diesmal sogar 300 000 Euro und damit die maximale Fördersumme, für Maßnahmen rund um die Bahnhofstraße eingeplant werden, die neben der Anbindung der Brückenmühle auch eine Aufwertung des weiteren Innenstadtbereichs ermöglichen wird (wir berichteten).

Mühlheim – Bei dem Programm bewertet das Land Hessen gemischte innerstädtische Nutzungsstrukturen als besonders förderungswürdig, da diese die Innenstadt und somit auch den Einzelhandel und die Gastronomie vor Ort nachhaltig stärken. Dies grenze die Einsatzmöglichkeiten der Fördersumme in der Verwendung auf Projekte ein, da diese neue Formen des Wirtschaftens, Handels, sozialen Zusammenseins, kulturellen Austauschs oder Wohnens neben dem Innovationscharakter beinhalten müssen, heißt es aus dem Rathaus.

Für weitere mögliche Maßnahmen rund um die Bahnhofstraße lädt ab kommenden Montag, 21. November, ein Bürgerbeteiligungsprojekt zur Teilnahme ein. Im Stadtgebiet werden rund um die Bahnhofstraße Plakate unter anderem bei den teilnehmenden Einzelhändlern sowie Gastronomen zu finden sein, die neben dem Hinweis auf den Aktionszeitraum von Montag, 21. November, bis Sonntag, 11. Dezember, auch einen mit dem Handy leicht scannbaren QR-Code zeigen (siehe Grafik). Dieser führt direkt zu weiteren Infos rund um das Thema auf der städtischen Homepage und beinhaltet eine Verlinkung zum Online-Fragebogen. Der Fragebogen gibt allen Interessierten die Möglichkeit, unmittelbar Einfluss auf die künftige Ausgestaltung der Einkaufsstraße zu nehmen. Bei der anonymen Befragung gilt es, jeweils die persönliche Gewichtung für mögliche Umgestaltungen von „wichtig“ nach „unwichtig“ festzulegen. Dabei stehen die Fragen zum Stadtmobiliar und die persönlichen Interessen im Mittelpunkt. Alle Bürger können ihre eigene Gewichtung von etwa Sitzmöglichkeiten, Stadtgrün und Parkplätzen in die Umfrage einfließen lassen, auch Gründe zum Besuch in der Bahnhofstraße werden abgefragt – müssen aber wie Fragen zum Alter sowie Wohnort nicht verpflichtend beantwortet werden, um an der Umfrage teilzunehmen.

Gerade mit Blick auf die nicht internetaffinen Bürger wird die Umfrage auch in Papierform an den Markttagen direkt auf dem Wochenmarkt in der Bahnhofstraße verteilt, ist aber ebenso bei den beteiligten Einzelhändlern zu finden sowie am Empfang im Rathaus zu den üblichen Öffnungszeiten erhältlich. Der Papierfragebogen ist identisch mit der Onlineumfrage und kann dann direkt am Stand der Rathausverwaltung auf dem Wochenmarkt abgegeben werden. Interessierte, die sich mehr Zeit für die Umfrage nehmen möchten, können auch den ausgefüllten Flyer im Rathaus abgeben oder im Briefkasten hinterlassen.

Bürgermeister Daniel Tybussek (SPD): „Ich freue mich, dass wir nun unseren Bürgerinnen und Bürgern die Möglichkeit geben können, aktiv auf die Gestaltung der Bahnhofstraße Einfluss zu nehmen und würde mich über eine rege Beteiligung sehr freuen. Wir möchten gemeinsam die Zukunft unserer Einkaufsstraße gestalten und sind deshalb natürlich von den Vorschlägen und Gewichtungen aus der Bürgerschaft abhängig.“ Er danke der Gemeinschaft Mühlheimer Fachgeschäfte (GMF) und den Teilnehmern an der Planungswerkstatt, „bei der viele Ideen bereits mitgenommen werden konnten und in den Partizipationsprozess Einzug gefunden haben“. (ron)

