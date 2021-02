Mühlheims Fastnachter feiern online mit Live-Moderation und gefilmten Auftritten

„Ach, was war des schee“

+ © Prochnow Stets zu zweit vor der Kamera tanzen acht Mitglieder der Gruppe 113 Mädchenwehr. © Prochnow

„Ach, was war des schee, letztes Jahr. Und jetzt – alles abgesagt!“ Das können echte Narren so nicht hinnehmen. Die Fastnacht feiernden Vereine schlossen sich zusammen und planten, Auftritte in der Willy-Brandt-Halle aufzuzeichnen. Doch die Hygienekonzepte wurden abgelehnt. Der „harte Kern“ der Brauchtumspfleger gab nicht auf, organisierte „Müllem Helau dehaam“, einen Mix aus eigens aufgenommenen Szenen und Auftritten aus der Kampagne 2020.