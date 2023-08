„Gerdas kleine Weltbühne“: Mühlheims Politiker prüfen Umwandlung zum Trauzimmer

Von: Stefan Mangold

Ehemals Travestietheater, bald Trauzimmer? Über diese Frage diskutierten politisch Verantwortliche in „Gerdas kleiner Weltbühne“. © Mangold

Bei einer Begehung des früheren Travestie-Theaters „Gerdas kleine Weltbühne“ setzen Mühlheims Politiker ein dickes Fragezeichen hinter eine Nutzung als Trauzimmer.

Mühlheim – In Mühlheim galt das Bürgerhaus lange Zeit als Klotz am Beim, die Gastronomie lief ziemlich bescheiden, die Pächter gaben sich die Klinke in die Hand. Doch das fand ein jähes Ende, als das Travestie-Theater „Gerdas kleine Weltbühne“ aus der Innenstadt in die Willy-Brandt-Halle umzog und damit dabei half, Mühlheim republikweit bekannt zu machen. Nach dem Tod von Gerhard Stein, alias „Gerda Ballon“, ließ Ehemann Jürgen Peusch als „Jutta P.“ Ende Juni vergangenen Jahres zum letzten Mal den Vorhang der Weltbühne fallen. Nun stellt sich wieder die Frage, was aus den Räumen werden soll.

Am Dienstagabend trafen sich Bürgermeister Dr. Alexander Krey (CDU), der Bürgerhaus GmbH-Geschäftsführer Martin Deiß, die Mitglieder des Bauausschusses der Stadtverordnetenversammlung sowie weitere Parlamentarier vor Ort, um die Lage zu sondieren. Der frühere Bürgermeister Karl-Christian Schelzke (SPD) hatte kurz vor der Schließung öffentlich die Idee von Jürgen Peusch aufgegriffen, das frühere Theater in eine Zweigstelle des Standesamts zu verwandeln.

Martin Deiß weist schon am Eingang auf ein Problem hin. Die Elektrik habe er nicht so lassen können. Im Laufe der Jahre sei eine Lampe zur anderen gekommen, verbunden mit einer Verkabelung, für die er als verantwortlicher Geschäftsführer nicht die Haftung übernehmen könne. „Ich musste vieles abklemmen.“ Die Bilder, die im gastronomischen Teil an den Wänden hingen, lagern nun im Keller, „die gehören zur Kulturgeschichte“.

Dort, wo einst die Travestie-Künstler auf der Bühne standen, sitzt jetzt Bürgermeister Krey und spricht von „einer Zwischennutzung als Trauzimmer“. Vorab habe er mit dem Standesbeamten Frank Windisch und dem Fachgebietsleiter Tristan Gerfelder gesprochen. Außerdem gebe es erste grobe Schätzungen zu den Umbaukosten. Alleine die Erneuerung der Elektrik koste mindestens zwischen 13 000 und 15 000 Euro. Für die Renovierung der Wände kämen rund 20 000 Euro hinzu.

Der Bauausschussvorsitzende Peter Kilian (Bürger für Mühlheim) fragte nach dem Vertrag zwischen der Weltbühne und der Bürgerhaus GmbH: „Was steht denn da zur Übergabe nach Pachtende drin?“ Deiß nannte zwei Optionen: „Entweder nimmt der Pächter alles mit, oder es geht alles in das Eigentum der GmbH über.“ Jürgen Peusch habe sich, abgesehen von ein paar Andenken, für Letzteres entschieden.

Der SPD-Stadtverordnete Yannic Bill merkte an, dass die gesamte Elektrik doch ohnehin erneut werden müsse, unabhängig von einem möglichen Trauzimmer. Für Bürgermeister Krey wäre eine solche Nutzung ohnehin nur eine „Zwischenlösung“. Letztlich hoffe man, dort wieder ein Theater unterbringen zu können. Ein erster Interessent habe jedoch zurückgezogen, „weil ihm 70 Plätze zu wenig waren, er brauchte 100“. Ein zweiter Theaterbetreiber sei noch im Spiel. Von den Bedürfnissen eines neuen Pächters hänge ab, wie die Renovierung zu gestalten sei.

Auf Nachfrage von Helge Kuhlmann (Die PARTEI) erklärt Krey, die Option, eine Arztpraxis unterzubringen, sei vom Tisch. Eine Medizinerin habe sich die Örtlichkeiten angesehen, „das lässt sich einfach nicht machen“. Alleine ein Aufzug koste demnach 100 000 Euro.

Stadträtin Martina Chatzis (Bürger) fragte an, mit wie vielen Traupaaren pro Jahr man rechne. Bürgermeister Krey erklärte, der Standesbeamte Windisch gehe in seiner Rechnung von 20 Trauungen pro Jahr aus. „Die Zahl ist aber aus dem Nichts gegriffen.“ Bei 250 Euro Einnahmen pro Trauung sehe Windisch die Kosten-Nutzen-Rechnung eher skeptisch. Krey kündigte ein Papier mit denkbaren Optionen und möglichen Kosten an. (Stefan Mangold)