45. Auflage der Dietesheimer Kerb: Alter Brauch neu gedacht

Sommerfest

+ © Mangold, Stefan Gute Stimmung so weit das Auge reicht: Auch in diesem Jahr verspricht das große Sommerfest der Pfarrgemeinde St. Sebastian, wieder zahlreiche Besucher in den Garten des ehemaligen Schwesternhauses zu locken. Archivbild © Mangold, Stefan

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Jan Lucas Frenger schließen

Weitere schließen

Bei der diesjährigen Auflage der Kerb im Mühlheimer Stadtteil Dietesheim wird der Kerbborsch erstmalig von vier Frauen getragen.

Mühlheim – Bald ist es soweit: Der Garten des ehemaligen Schwesternhauses in Dietesheim verwandelt sich wieder in einen Ort des Beisammenseins, an dem die ein oder andere Bierzeltgarnitur aufgrund feuriger Livemusik und ausgelassener Stimmung mit Sicherheit mehr als nur einmal auf ihre Standfestigkeit geprüft werden wird. Die Pfarrgemeinde St. Sebastian lädt zur nunmehr 45. Auflage ihres Sommerfestes, der Dietesheimer Kerb, ein. Los geht es am morgigen Samstag, 19. August, um 17 Uhr wie gewohnt mit dem Umzug des Kerbborschs durch die Straßen des Ortsteils. Dabei wird die Symbolfigur in diesem Jahr erstmalig von vier Frauen getragen – ein Bruch mit der Tradition.

„Die Kerb ist für uns ein unheimlich wichtiger Brauch, auf den wir sehr stolz sind, allerdings dürfen wir als Pfarrgemeinde nicht davor zurückscheuen, uns auch mal zu hinterfragen und ein Zeichen zu setzen“, begründet Benjamin Lex vom Organisationsteam. „Es wird bestimmt Menschen geben, die davon nicht begeistert sind, aber die Mädels von der Katholischen Jungen Gemeinde haben es mehr als verdient und wir stehen zu 100 Prozent hinter der Entscheidung.“

Für Lex, der auch im Kerbausschuss sitzt, komme es vor allem darauf an, dass die Personen, die den Kerbborsch auf ihren Schultern tragen, mit der nötigen Begeisterung an die Sache rangehen. „Es sollte als Ehre empfunden werden“, meint der 38-Jährige. Diese Erfahrung wolle man niemandem verwehren – schon gar nicht denjenigen, die sich Jahr um Jahr für die Kerb engagierten. „Eine Tradition kann auch weiterentwickelt werden, ohne dass etwas verloren geht“, ist sich Lex sicher und betont, dass bei der Veranstaltung ansonsten alles beim Alten bleibt.

Diese Route nimmt der Kerbborsch Beim diesjährigen Umzug zum Auftakt der Dietesheimer Kerb, verschlägt es den Kerbborsch ab 17 Uhr wieder auf eine Reise quer durch den Stadtteil. Startpunkt ist das Schwesternhaus, von dort geht es über die Hauptstraße folgende Route entlang: Bettinastraße, Peterstraße, Bettinastraße, Taunusstraße, Kettelerstraße, Hanauer Straße, Kettelerstraße, Bornweg. Anschließend begibt sich der Kerbborsch – von seiner Tour ganz durstig – für den Bieranstich über die Hauptstraße wieder zurück zum Kerbplatz. Jeder, der ein Instrument spielt, ist eingeladen, am Umzug teilzunehmen.

Heißt: Im Anschluss an den Umzug geht es traditionsgemäß mit dem Bieranstich auf dem Kerbplatz weiter, ehe die Band „Crossfire Music“ gegen 19 Uhr die Tanzfläche eröffnet. Am Sonntag geht es bereits ab 11 Uhr mit Frühshoppen zu Klängen der „Dixie Swingers“ weiter, anschließend stehen Kaffee, Kuchen und Kinderunterhaltung auf dem Programm. Der Montag steht dann ganz im Zeichen der Vereine und Firmen, die ab 16 Uhr für den Dämmerschoppen erwartet werden. Und zu guter Letzt klingt das viertägige Fest am Dienstag, 22. August, nach allerlei Köstlichkeiten und weiterer Livemusik gegen 22 Uhr mit der Beerdigung des Kerbborschs aus. Die berühmte, kleine Dietesheimer Schiffsschaukel ist wie immer an jedem Tag dabei.

„Wir haben ein buntes Programm auf die Beine gestellt und können es kaum erwarten loszulegen“, fiebert Benjamin Lex, der das Fest mit Uli Ricker, Stefan Friedrich und Thomas Ricker organisiert, dem Startschuss entgegen. Derzeit befindet sich das Team noch in den letzten Zügen, seit Donnerstag läuft der Aufbau. Wer die Organisatoren dabei unterstützen will, kann heute ab 14, oder am Samstag ab 9 Uhr am Schwesternhaus vorbeischauen. „Wir freuen uns über jeden, der hilft“, sagt Lex, der bisher keinen Notstand beim Personal beklagen muss.

Das sei insbesondere auch dem Engagement der KJG-Mitglieder zu verdanken, die sowohl bei der Vorbereitung als auch an den Kerbtagen selbst regelmäßig mit anpackten. „Ohne ehrenamtliche Helfer wäre ein Fest dieser Größenordnung nicht möglich“, meint Lex. Und auch wenn die Lage in Dietesheim noch entspannt ist, will der 38-Jährige sich nicht darauf ausruhen: „Die größte Herausforderung für Feste wird künftig darin bestehen, Unterstützung zu generieren. Daher müssen wir jedes Jahr erneut dafür werben.“

Für das 45. Sommerfest rechnet Lex derweil mit ähnlich vielen Besuchern wie beim letzten Mal. „Die Kerb ist in Dietesheim so etwas wie ein Heiligtum. Das lässt man sich auch bei schlechtem Wetter nur ungern entgehen.“ (Jan Lucas Frenger)

Wer die Kerb unterstützen und einen Dienst übernehmen will, kann sich unter kerb@dietesheim.net melden.