Angriff auf die Lachmuskeln: Comedy-Reihe kehrt nach Mühlheim zurück

Von: Jan Lucas Frenger

Volles Haus beim Comedy-Club: Ähnlich großes Interesse wie hier beim Auftritt von Schauspieler Stefan Jürgens erhoffen sich die Verantwortlichen auch im Oktober, wenn das wiederbelebte Angebot an den Start geht. archivbild: privat © Privat

Im Oktober feiert mit dem Comedy-Club eine beliebte Veranstaltungsreihe ihre Rückkehr auf die Schanz-Bühne in Mühlheim.

Mühlheim – In gemütlicher Atmosphäre beisammensitzen, lustigen Anekdoten lauschen und die Lachmuskeln so richtig schön strapazieren: Mit dem Comedy-Club kehrt ab Oktober ein echter Klassiker auf die Bühne in der Kulturhalle Schanz zurück. „Wir hatten im Grunde seit unserer Anfangszeit regelmäßig verschiedene Comedy-Angebote im Programm“, berichtet Thorsten Bauch, stellvertretender Vorsitzender im für das Bühnenprogramm zuständigen Kulturverein „eigenArt“. „Es waren unglaublich viele verschiedene Künstler bei uns zu Gast, die teilweise über Jahre hinweg im Schanz aufgetreten sind.“

Dabei hat es hin und wieder auch Comedians und Kabarettisten in die Mühlenstadt verschlagen, die inzwischen bundesweit bekannt sind und sogar ganze Hallen oder Stadien füllen. „Mario Barth hat zum Beispiel mal bei uns auf der Bühne gestanden, bevor er richtig durchgestartet ist“, berichtet Bauch und ergänzt: „Wir hatten einfach einen guten Mix aus etwas bekannteren und noch unerfahrenen Künstlern im Programm und konnten so fast jeden Monat eine schöne Show anbieten.“

Doch dann kommt Corona und bringt auch in der Mühlenstadt das kulturelle Leben von jetzt auf gleich fast vollständig zum Erliegen. Dem Schanz-Team bleibt nichts anderes übrig, als vorerst alle Veranstaltungen auf Eis zu legen – das gilt auch für den Comedy-Club. „Für uns war aber schon damals klar, dass wir die Reihe nach Möglichkeit wieder aufleben lassen wollen“, erläutert Bauch. „Nach der Pandemie haben wir dann aber erst mal mit kleineren Veranstaltungen wie Konzerten lokaler Bands angefangen, um zu schauen, wie es läuft.“ Nachdem der Betrieb in der Carl-Zeiss-Straße 6 nun jedoch wieder in vollem Gange ist und die Nachwirkungen der Pandemie größtenteils abgeschüttelt werden konnten, sieht der Vorsitzende die perfekte Gelegenheit, das Angebot wieder aufzunehmen. „Mit Wegfall des Comedy-Clubs ist uns im Laufe der Zeit ein gewisses Publikum zum Teil einfach verloren gegangen und wir hoffen, dass diese Menschen nun wieder regelmäßig vorbei kommen und wir eventuell sogar neue Gesichter begrüßen dürfen“, so der Vorsitzende mit Blick auf die Zukunft.

Los geht es mit der wiederbelebten Reihe am 20. Oktober um 20.30 Uhr, wenn die aus der TV-Sendung „Familie Heinz Becker“ bekannte Schauspielerin und Komikerin Alice Hoffmann zum Auftakt ins Rampenlicht der Schanz-Bühne tritt. In ihrem neuen Programm „Torschlusspanik“ spricht die „Kittelschürze der Nation“ in gewohnt spitzzüngiger und wortgewandter Manier über ihre Pläne für das Leben und warum am Ende doch alles ganz anders kommt. Für diese sowie alle weiteren Veranstaltungen der Reihe, deren Termine bereits feststehen, sind noch Karten im Vorverkauf verfügbar.

Nach dem Startschuss durch Alice Hoffmann geht es im Dezember munter weiter mit der hessischen Mundart-Komödiantin Petra Giesel alias „Hiltrud Hufnagel“, ehe Anfang 2024 ein altbekanntes Gesicht nach Mühlheim zurückkehrt. Der TV-bekannte Wissenschaftskabarettist und Physiker Vince Ebert gehört in der Kulturhalle zu den „Künstlern der ersten Stunde“, hat das Schanz über Jahre hinweg mit seinen Auftritten beglückt und präsentiert im Januar eine Vorpremiere seines neuen Programms.

„Er hat quasi gleichzeitig mit uns angefangen und war damals noch völlig unbekannt – heute spielt er eigentlich nur noch in großen Hallen vor ausverkauftem Haus“, merkt Thorsten Bauch an. Umso schöner sei es, dass man Ebert für eine Rückkehr zu seinen Wurzeln gewinnen konnte, freut sich der Vorsitzende und hebt die besondere Atmosphäre in der Carl-Zeiss-Straße hervor: „Man ist wirklich hautnah an den Künstlern dran und bekommt echtes Clubfeeling – damit können größere Veranstaltungsstätten nicht dienen.“

Thorsten Bauch hofft, dass die Reihe gut angenommen wird, damit sie in Zukunft wieder dauerhaft ins Programm aufgenommen werden kann. „Es wäre schön, wenn sich der Comedy-Club erneut zu einer festen Größe im Schanz entwickeln würde.“ (Jan Lucas Frenger)

Weitere Infos Der Comedy-Club findet immer freitags um 20.30 Uhr in der Kulturhalle Schanz, Carl-Zeiss-Straße 6, statt. Einlass ist um 19 Uhr. Einen Überblick über alle Veranstaltungen der Reihe, Ticketpreise und den Vorverkauf gibt’s unter schanz-online.de/programm.