Neue Podologin in Mühlheim: Arbeit für Hand und Fuß – Nagelpflege und Kosmetik

Von: Michael Prochnow

Die Podologin Joanna Stec ergänzt mit ihrem Salon „By Joa“ das medizinische Angebot in Mühlheim-Lämmerspiel im Kreis Offenbach – zwei Behandlungsräume.

Mühlheim – Kalte Füße bekommt Joanna Stec selten – zumindest nicht zur Behandlung. Meistens sind es solche mit entzündeten Nägeln, Warzen oder Hühneraugen. Ihr Salon „By Joa“ in der Nachbarschaft der St.-Lucia-Kirche in Mühlheim (Kreis Offenbach) bietet mehr als bunte Farben auf den Zehenspitzen. Denn die Podologin ist nach Lämmerspiel gezogen und hat jetzt ihre Praxis für medizinische Fußpflege eröffnet.

Neue Podologin in Lämmerspiel

Die Neu-Mühlheimerin ist mit ihrer älteren Schwester in Polen aufgewachsen. „Dort habe ich schon mit 16 Jahren Nagellack aufgetragen“, erzählt die Geschäftsfrau. Sie baute ihr Fachabitur als Sozialpädagogin, wollte eigentlich zweisprachig an der Europa-Universität in Frankfurt (Oder) studieren. Stattdessen kam sie mit 19 Jahren nach Berlin, absolvierte eine Ausbildung zur Industriekauffrau und eine in einer privaten Gesundheitsakademie.

In der Hauptstadt sind ihre drei Kinder geboren. Mit 33 Jahren eröffnete sie dann mit einer Geschäftspartnerin ihre erste Fußpflege-Praxis und besuchte dabei auch Senioren-Wohnheime. So hielt sie es auch im Rhein-Main-Gebiet: 2022 zog Stec nach Frankfurt und arbeitete dort in einer Podologie-Praxis.

Zeigt her eure Hände: Bei Joanna Stec dient Nagelpflege sowohl der Kosmetik wie auch der Gesundheit. © prochnow

Salon By Joa in Mühlheim: Behandlungen sind wichtig nach dem Verlust eines Nagels

Joanna Stec qualifizierte sich für die medizinische Nagelpilzbehandlung, bearbeitet Dorn- und andere kleine Warzen am Fuß, die nach zwei Wochen entfernt werden können, schleift eingewachsene Nägel und bohrt Hühneraugen weg. „Das tut überhaupt nicht weh“, versichert sie. Die Unternehmerin leistet Hilfe bei eingewachsenen Nägeln, die falsch geschnitten oder schlecht gewachsen sind, und kümmert sich um den Aufbau verletzter Fußnägel. Solche Behandlungen sind wichtig nach dem Verlust eines Nagels durch einen Arbeitsunfall oder eine Sportverletzung.

Die Expertin darf diese Dienste auch Patientinnen und Patienten anbieten, die einen Blutverdünner einnehmen müssen. Darüber hinaus übernimmt sie die „normale“ Fußpflege: Nägel schneiden, kürzen und lackieren, Hornhaut beseitigen, Fingernägel schneiden, aber auch Glitzer, Steinchen oder zweifarbige Motive wie Sonne oder Streifen auftragen.

Viele Kundinnen lassen sich Hände und Füße gestalten. Unter UV-Licht verhärtet der Schellac auf der Nageloberfläche. „Er lässt sich nicht mit Nagellack entfernen, nach einem Monat wird er abgeschliffen und neu aufgebaut oder mit normalem Nagellack lackiert“, erklärt die Fachfrau. Vor allem „Babyboomer“ der Jahrgänge 1946 bis 1964 mögen es an den Händen fließend von weiß in rosa, die Front der Fingernägel nur rot oder nur schwarz.

Salon By Joa in Mühlheim Der Salon By Joa an der Mühlheimer Straße 6 in Mühlheim ist mittwochs von 8 bis 17 Uhr geöffnet, sonst nach Terminvereinbarung innerhalb einer oder zwei Wochen, 0172-91500 92.

Salon By Joa in Mühlheim: Studio mit zwei Behandlungsräumen

Das Studio By Joa verfügt über zwei Behandlungsräume, sodass parallel zur Fußbehandlung auch Wimpernverlängerungen ausgeführt werden können. „Die Technik ist schnell erlernt, aber du brauchst vier, fünf Jahre, bis du die verschiedenen Varianten sicher beherrscht“, betont Fachfrau Stec.

Die medizinische Fußpflegerin möchte ihren Besucherinnen und Besuchern ein „Wohlfühlerlebnis“ bieten. Sie hält Kaffee und Wasser bereit und will sich für Behandlungen Zeit nehmen. Das gilt auch für Hausbesuche bei Menschen mit Einschränkungen. So ist Stec vormittags in drei Wohnheimen tätig. (Michael Prochnow)