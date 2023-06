Ausstellung im Stadtmuseum: „Vom Zauber der Erinnerung“

Gerda Brinkmann und Karl-Heinz Stier eröffnen morgen die Ausstellung im Mühlheimer Stadtmuseum mit vielen Erinnerungsstücken. © Mangold

Im Mühlheimer Stadtmuseum eröffnet eine neue Ausstellung. Dort werden ganz persönliche Gegenstände der Mühlheimerinnen und Mühlheimer ausgestellt.

Fast jeder Mensch besitzt irgendeinen Gegenstand, der ihm besonders wichtig ist. Das hängt oft nicht mit dem materiellem Wert zusammen, sondern mit einem bestimmten Abschnitt im Leben. „Vom Zauber der Erinnerung“ heißt die neue Ausstellung im Mühlheimer Stadtmuseum, die am Sonntag eröffnet.

Gerda Brinkmann und Petra Hess hatten im Vorfeld viel Arbeit, die Exponate, die Mühlheimer Bürgerinnen und Bürger für die Präsentation zur Verfügung gestellt haben, zusammenzubringen und die Vitrinen damit stilvoll und strukturiert zu bestücken. Sicher dürfte der Geschichtsvereinsvorsitzende Karl-Heinz Stier recht haben, wenn er mit Blick auf manches Ausstellungsstück feststellt: „Ein Gegenstand, der einem lange Zeit banal erschien, kann im Alter an Bedeutung gewinnen.“ So kann man sich etwa über ein sinnloses Ding, mit dem die Mutter einen mal zum Geburtstag beglückte, über Jahre ärgern. Wenn die Mutter aber dann verstorben ist, kann so etwas wie ein elektrischer Salzstreuer einen ganz neuen Wert gewinnen.

In einem Ausstellungsraum liegen Poesiealben in einer Glasvitrine aus, das älteste aus dem Jahr 1898. Gerda Brinkmann zeigt in ihrem eigenen den Eintrag vom 6. April 1946. Damals wurde sie acht Jahre alt. Die Klassenkameradin Irene Eitel notierte: „Ein Häuschen von Zucker, von Zimt die Tür, ein Riegel von Bratwurst, das wünsch ich Dir.“ Von heute aus betrachtet, mutet der Wunsch befremdlich an, wo schon Grundschulkinder mit Übergewicht kämpfen. In der Nachkriegszeit mit viel Hungergefühl hatte Zucker jedoch eine ganze andere Bedeutung, erinnert sich Gerda Brinkmann: „Die Irene meinte das so richtig von Herzen.“ An das Mädchen erinnert die heute 85-Jährige noch die Anekdote, wie Irene in der Schule erzählte, bei ihrer Kommunion 13 Stücke Kuchen verdrückt zu haben.

Ein anderes Beispiel zeigt, dass Kinder für die Alben auch Sprüche abschrieben, ohne sich über den Inhalt Gedanken zu machen: „Sei stets der Eltern Freude, beglücke sie durch Fleiß, so erntest Du im Alter, dafür den höchsten Preis.“ So denkt wohl tatsächlich kein Kind.

Im mittleren Raum liegen sakrale Erinnerungen aus, wie Bilder von Päpsten. Wie etwa Johannes Paul I., das Kirchenoberhaupt, an den sich auch viele Ältere nicht unbedingt erinnern. Der Vorgänger des Polen Karol Wojtyla starb nach nur 33 Tagen im Amt. Für mache dürfte der Mann in Erinnerung bleiben, weil er der letzte italienische Papst war. Außerdem findet sich eine Illustration des Abendmahls, das Anna Maria Schmidt zum 23. April 1911 geschenkt bekommen hatte, als „Andenken an die Erste heilige Kommunion“.

Im drittem Raum liegen und stehen die allgemeinen Erinnerungsstücke, etwa das Buch „Handkäs mit Musik“, das HR-Journalist Karl-Heinz Stier mit Kollegin Michaele Scherenberg schrieb und 1998 veröffentlichte. In derselben Vitrine steht ein hessisches Symbol: Der Bembel mit dem Schriftzug „Zum Blauen Bock“. Das war der Name der Unterhaltungssendung, die Heinz Schenk zusammen mit Lia Wöhr von 1957 bis 1987 moderierte, die trotz Schenks hessisch nuschelnden Zungenschlag auch in Norddeutschland hohe Einschaltquoten hatte.

Fotografien sind zu sehen, etwa eine von der „Makuh“, ein Schlepperschiff auf dem Main, das seinen Namen dem Tröten seiner Hupe verdankte. „Wie eine Kuh hörte sich das an“, erzählt Brinkmann. Das Schiff habe man auf riesige Entfernung gehört, bestätigt auch Stier.

Im sakralen Raum liegt eine Perlenkette aus, an der ein Kreuz hängt. Gerda Brinkmann erzählt, wie ihre Mutter im Herbst 1946 schon sicher war, die kleine Tochter werde sterben, „mit Masern fing es an“. Bei 40 Grad Fieber fädelte das Kind die Perlen zur Kette, „erst nach Ostern war ich wieder soweit, in die Schule gehen zu können“.

Am Mittwoch, 28. Juni, geht es mit Brinkmann und Stier ab 17 Uhr beim Erzählcafé im Stadtmuseum an der Marktstraße 1 um das Thema Poesiealben.

Öffnungszeiten Die Ausstellung des Gesichtsverein „Vom Zauber der Erinnerung“ ist bis zum 23. Juli jeweils sonntags von 11 bis 16 Uhr im Mühlheimer Stadtmuseum, Marktstraße 2, zu sehen.