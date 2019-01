Unbekannter auf der Suche nach Bargeld

Polizei sucht Zeugen

+ © Symbolfoto: dpa In einem der Pkw schlugen die Täter die Beifahrerscheibe ein, teilt die Polizei mit. © Symbolfoto: dpa

Mühlheim – Ziel von Kriminellen sind in der Nacht von Freitag auf Samstag fünf Fahrzeuge in der Alfred-Delp- Basalt-, Jahn-, Heine- und Ludwigstraße geworden. „Automader“ machten sich an ihnen zu schaffen.