Bauhof-Puzzle komplett - Streit geht aber weiter

Mühlheim - Grünes Licht für die Übernahme von zwei Grundstücken der einstigen EHA-Ventilfabrik in städtisches Eigentum: Mit dem Kauf ist der Weg frei für den Umzug des Bauhofs auf das Areal. Der Streit um die Nutzung des Geländes ist damit trotzdem nicht vorbei. Von Marcus Reinsch

Lesen Sie dazu auch: Das große Bauhof-Puzzle Streit um Bauhof-Umzug auf Ex-Areal der Ventilfabrik Die Verlagerung des Bauhofs vom Gelände hinter dem ausrangierten Feuerwehrhaus an der Dietesheimer Straße auf das Grundstück der ehemaligen EHA-Ventilfabrik an der Lämmerspieler Straße ist einen entscheidenden Schritt weiter. Die Politik hat der Stadt in der Stadtverordnetenversammlung erlaubt, zwei zusammen 3900 Quadratmeter große Areale an der parallel verlaufenden Siemensstraße für gut 467.000 Euro von der Steiff Beteiligungs GmbH zu kaufen. Damit ist das für die Bauhofverlagerung nötige Grundstückspuzzle komplett.

Der Kaufpreis liegt bei 120 Euro pro Quadratmeter. Das sind 20 Euro weniger als der Mühlheimer Bodenrichtwert für gewerbliche Flächen. Dem Stadtentwicklung, Wirtschaft und Liegenschaften gewidmeten Fachbereich VII der Stadtverwaltung und den Regierungsparteien SPD und CDU gilt unter anderem das als Zeichen, dass es sich um ein günstiges Geschäft handelt. Dr. Jürgen Ries, Fraktionschef der oppositionellen „Bürger für Mühlheim“, sieht darin das Gegenteil. Es gebe wohl ein Problem mit der in die Entwicklung des Areals einbezogenen städtischen Wirtschaftsförderung, wenn der Grund nicht zum Bodenrichtwert verkauft werde.

So oder so käme der Opposition mit Blick auf die geplante Nutzung kaum ein Preis angemessen vor. Dr. Ries hält das Terrain als Bauhofstandort schlicht für verschwendet. Und auch die Grünen sähen im Karree eher eine Möglichkeit für den Bau dringend nötiger Wohnungen in Mehrfamilienhäusern. Insofern fiel der Beschluss alleine mit der Mehrheit der Sozial- und der Christdemokraten.

Für Richard Rocker (SPD) liegt das Gelände ideal für den Bauhof. Es sei gut zu erreichen, und für Sicht- und Schallschutz sorge unter anderem die Pflicht, rund 800 Quadratmeter davon für eine Bepflanzung vorzusehen.

Einen Schlussstrich unter das Thema bedeutet der Kaufbeschluss nicht zwangsläufig. „Bürger“ und Grüne haben – was ihnen auch ohne Mehrheit möglich ist – einen Akteneinsichtsausschuss gefordert, weil sie sich unzureichend über Auslöser und Details des Grundstückskaufs informiert fühlen. Auf die Frage des Grünen-Stadtverordneten Volker Westphal, wann mit den Akten zu rechnen sei, verwies Bürgermeister Daniel Tybussek darauf, dass „im vorliegenden Fall erstmal ein abgeschlossener Vorgang vorliegen muss“. Ein Akteneinsichtsausschuss sei laut Hessischer Gemeindeordnung für die „nachträgliche Prüfung der Geschäftsführung des Gemeindevorstands“ bestimmt. „Eine begleitende oder vorbeugende Kontrolle wäre als Verstoß gegen die zur Machtbalance zwischen den Gemeindeorganen geregelte Kompetenzverteilung unzulässig.“

