Behindertenparkplätze: Kehrtwende der Koalition

Mühlheim - Die Stadt richtet sogenannte personenbezogene Behindertenparkplätze künftig kostenlos für die Betroffenen ein. Überraschend, sogar für die Politik selbst: Auch bisher hätte die Verwaltung die Unkosten nicht von den Betroffenen kassieren dürfen. Von Marcus Reinsch

Das sagt ein Gutachten des Hessischen Städte- und Gemeindebundes. Entscheidung im Fall „Personenbezogene Behindertenparkplätze“: Die Stadt legt die Unkosten für einen solchen Stellplatz – rund 800 Euro – ab sofort nicht mehr auf die Betroffenen um. Das hat die Stadtverordnetenversammlung mit den Stimmen von SPD und CDU beschlossen. Es kommt überraschend, weil sich die Große Koalition bei früheren Kollisionen zwischen Regierung und Opposition um das Weiterreichen der Kosten für die Beibehaltung der bisherigen Praxis ausgesprochen hatte.

Für die nun um 180 Grad gedrehte Sicht der Dinge sorgten zwei Blatt Papier, die kurz nach Beginn des jüngsten kommunalpolitischen Gipfeltreffens die Runde machten. Sie stammen vom Hessischen Städte- und Gemeindebund (HSGB). Die Juristen des kommunalen Spitzenverbandes mit Sitz in Mühlheim waren von Bürgermeister Daniel Tybussek um ihre Deutung der Rechtslage zum Thema gebeten worden. Unterm Strich steht vereinfacht: Dass die Stadt personenbezogene Behindertenparkplätze bisher als Sondernutzung und damit gebührenpflichtig betrachtet habe, sei zwar „nicht abwegig“. Doch das entspreche nicht den gesetzlichen Wertungen des Hessischen Straßengesetzes“. In nahezu allen Kommunen, das ist gleich der erste Satz des Gutachtens, gebe es die Einrichtung eines Behindertenparkplatzes kostenfrei.

Mit dem Verhalten vieler anderer Kommunen hatten vor dem Jahreswechsel auch schon die oppositionellen „Bürger für Mühlheim“ argumentiert, bevor ihr Antrag abgelehnt wurde. Damals allerdings gab es besagte juristische Rückendeckung noch nicht.

Abgelehnt – in namentlicher Abstimmung einzeln, im Ergebnis aber geschlossen – wurde von Rot-Schwarz nun zwar auch der fast wortgleich Kostenfreiheit fordernde Antrag der Grünen. Doch der stattdessen beschlossene Groko-Änderungsantrag besagt, auch wenn Bernhard Feig (Grüne) einen unnötigen Ermessensspielraum beklagt, annähernd das Gleiche: Die Verwaltung soll die HSGB-Einschätzung beherzigen, wenn wieder ein Antrag reinkommt.

Die Grünen sehen sich vom Gutachten bestätigt, obgleich der Hessische Städte- und Gemeindebund fachlich firm, aber natürlich kein Gericht ist. Die großkoalitionäre Angst, dass nun viele Behinderte einen Parkplatz nur für sie fordern könnten, sei zynisch, werten die „Bürger“. Ein Missbrauch sei schon deshalb nicht möglich, weil die Hürden sehr hoch seien. In letzter Zeit, sagte Feig, habe es „im Schnitt nur einen einzigen Antrag pro Jahr“ gegeben. Der Ruf des Grünen Volker Westphal, dass die Stadt zurückzahlen müsse, was sie in den letzten Jahren Betroffenen rechtswidrig in Rechnung gestellt habe, wird also zumindest finanziell nicht reinhauen.

Bürgermeister Daniel Tybussek verwies darauf, dass „wir bislang die Kosten für Errichtung und späteren Rückbau vom Antragsteller erhoben“ haben. Gebühren hingegen seien bislang nicht verlangt worden. Richtig sei, dass „wir die letzten Jahre nicht so gehandelt haben, wie wir hätten handeln müssen“. Das ändere sich nun.

