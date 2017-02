Behindertenparkplätze: Nun versuchen es die Grünen

Mühlheim - Die Diskussion um für Betroffene kostenlose personenbezogene Behindertenparkplätze flammt wieder auf.

Nachdem die „Bürger für Mühlheim“ im Stadtparlament mit einem entsprechenden Antrag an der Mehrheit der Großen Koalition gescheitert waren, unternehmen nun die Grünen einen Anlauf. Behindertenparkplätze, argumentieren sie, seien „eine Grundvoraussetzung, damit behinderte Menschen gleichberechtigt am Leben in der Gesellschaft teilnehmen können“. Nutzungsvoraussetzung sei im Schwerbehindertenausweis das Merkzeichen „aG“ oder „BL“. Zwei bis drei Antragstellern, die solch hohe Einschränkungen erfüllen, werde in Mühlheim jährlich ein für sie personalisierter Behindertenparkplatz eingerichtet.

Lesen Sie dazu auch: Personenbezogene Behindertenparkplätze: Darum sind sie nicht kostenlos Dies stellt gemäß Straßenverkehrsordnung eine Sondernutzung dar, für die in der Regel der Antragsteller die Kosten tragen muss. In Mühlheim seien das mehr als 800 Euro. Dass es auch anders gehe, bewiesen viele deutsche Städte. In ihnen sei die Einrichtung eines personenbezogenen Behindertenparkplatzes kostenfrei.

Diesem Beispiel zu folgen, sei schon das Ansinnen des von SPD und CDU abgelehnten Bürger-Antrags gewesen. Die Grünen stimmten damals zu und hoffen, dass ihr eigener Antrag eine Mehrheit findet. Fraktionssprecher Jan Winkelmann findet das bisherige Verhalten der Großen Koalition unverständlich. Denn „hier geht es um konkrete persönliche Hilfe, die das städtische Budget kaum belastet“. Die GroKo verstecke sich hinter der Straßenverkehrsordnung. Doch „die Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft ist höher zu werten“.

Für die „Bürger“ sagt der Vorsitzende Jürgen Ries: „Wir begrüßen dieses Vorhaben und hoffen, dass die Große Koalition, die eine soziale Integration stets im Munde führt, ihren Worten auch Taten folgen lässt.“ Es sei unwürdig, „Anträge stets nur deswegen abzulehnen, weil sie von der Opposition kommen.“ (mcr)

