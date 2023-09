Bei der Mühlheimer Wehr geht bald die Post ab: Großes Jubiläumsfest steht bevor

Von: Jan Lucas Frenger

Voller Vorfreude: Bis Freitag kümmern sich Andreas Neun, Vorsitzender des Festausschusses, und sein Team eifriger Unterstützer noch um letzte Vorbereitungen für die Sause am Feuerwehrhaus. © prochnow

Die Freiwillige Feuerwehr Mühlheim lädt vom 8. bis zum 10. September zum großen Jubiläumsfest an das Feuerwehrhaus in der Anton-Dey-Straße ein.

Mühlheim – Vor 150 Jahren hat sich die Freiwillige Feuerwehr in Mühlheim als Verein gegründet. Dieses besondere Jubiläum wollen die Kameraden mit einem großen Festwochenende vom 8. bis zum 10. September am Feuerwehrhaus in der Anton-Dey-Straße zelebrieren. Dabei können sich Besucher neben zahlreichen Aktionen rund um das Thema Feuerwehr sowie einem Festzug auf allerlei musikalische Glanzlichter freuen.

„Die Planung ist abgeschlossen, das Festzelt steht, und jetzt kümmern wir uns bis Freitag um den restlichen Aufbau“, gibt Andreas Neun, Vorsitzender des Festausschusses und des Feuerwehrvereins, den aktuellen Stand durch. Der 55-Jährige und sein Team befassen sich seit ungefähr einem Jahr intensiv mit allem, was mit der Jubiläumsfeier zusammenhängt, jetzt biegt das Projekt auf die Zielgerade ein. „Die letzten Monate waren sehr intensiv, da wir alles nebenher und nach Feierabend stemmen müssen“, gibt Neun zu bedenken.

Neben den Mitgliedern des Festausschusses erhält er unter anderem tatkräftige Unterstützung aus den einzelnen Abteilungen sowie von befreundeten Wehren. „Es ist natürlich eine Herausforderung, ausreichend ehrenamtliche Helfer zu finden. Glücklicherweise gab es bisher aber immer genügend Vereine und Personen, die uns unterstützt haben“, sagt der Vorsitzende und hebt insbesondere den familiären Charakter hervor, der bei der Feuerwehr in Mühlheim einen „unfassbar hohen Stellenwert“ einnehme. „Wir sind im Grunde eine große Familie und daher jederzeit dazu bereit, einander zu unterstützen.“

Maßgeblich verantwortlich für diesen gelebten Zusammenhalt ist der Feuerwehrverein, der seit 1971 per gesetzlicher Vorgabe von der Einsatzabteilung getrennt ist. Seitdem können nicht nur aktive, sondern auch passive oder fördernde Mitglieder eintreten und die Wehr auf verschiedene Art und Weise – beispielsweise monetär – unterstützen. „Auch das ist ein ganz essenzieller Teil der Feuerwehr und eine unheimlich wichtige Stütze, ohne die vieles gar nicht möglich wäre“, stellt Neun klar. Derzeit umfasst der Verein, dessen Zweck in der Förderung der gesamten Feuerwehr und in der Unterstützung der Pflege des kameradschaftlichen Zusammenhalts liegt, etwa 400 Mitglieder.

Eine Kostprobe dieser Mühlheimer Feuerwehrfamilie können sich Besucher am Freitag abholen, wenn das Festwochenende um 19 Uhr offiziell mit Bieranstich und Klängen des Duos Ohrenschmaus eingeläutet wird. Im Anschluss sorgen der Rudelsingsang on Tour sowie DJ Appel T für Unterhaltung.

Mit einem Gaudi-Wettkampf, an dem sich ab 15 Uhr zahlreiche befreundete Wehren der Mühlheimer Kameraden aus ganz Deutschland und Österreich beteiligen, fällt der Startschuss für den Samstag. Später am Abend steht zunächst die Band Wanda auf der Bühne und stimmt das Publikum auf ein echtes kulturelles Glanzlicht ein: Um 22 Uhr gibt sich Jürgen Peusch alias Jutta P die Ehre und feiert mit „Mein letztes Lied“ seine vorerst letzte Vorstellung.

Deutlich ruhiger geht es wiederum zum Auftakt des letzten Festtags zu. Ab 10 Uhr ist ein Gottesdienst samt Fahnenweihe geplant. Am Nachmittag stehen unter anderem der Festzug durch die Straßen der Mühlenstadt sowie eine anschließende Fahrzeugausstellung auf dem Programm, ehe gegen 19 Uhr ein weiterer musikalischer Höhepunkt folgt: Der Mühlheimer Barde XXL Rudi Eitel präsentiert seine speziell für diesen Anlass komponierte Feuerwehr-Hymne und leitet damit emotional auf das spektakuläre Finale der dreitägigen Dauerparty hin, wenn um 20.30 Uhr das Blasorchester der Sportunion Mühlheim gemeinsam mit dem Spielmannszug Ronneburg zum Zapfenstreich samt Fackelzug bittet.

Wissenswertes zum Festzug Der Festzug, bei dem insgesamt rund 900 Teilnehmer erwartet werden, startet am Sonntag, 10. September, um 14.30 Uhr an der Willy-Brandt-Halle. Von dort führt der Weg zunächst am alten Feuerwehrhaus (Dietesheimer Straße), der Brückenmühle sowie dem Gelände des ersten Feuerwehrhauses (Bleichstraße) vorbei. Danach geht es über Bürgerpark und Rathaus weiter zur Wache an der Anton-Dey-Straße, wo der Zug endet. Die Feuerwehr freut sich, wenn Anwohner ihre Häuser entlang des Zugwegs schmücken. Außerdem bitten die Kameraden um Beachtung der ausgeschilderten Halteverbote, die am Umzugstag ab 11 Uhr in diesen Straßen gelten: Mozartstraße, Lessingstraße, Heinestraße, Bahnhofstraße, Hallgartenstraße und Ringstraße. Ab 12.30 Uhr ist zudem die B 43 ab Spessartstraße in Richtung Offenbach gesperrt.

„Wir haben ein buntes Programm auf die Beine gestellt und freuen uns über jeden, der kommt, mit uns feiert und bei der Gelegenheit vielleicht ein Dankeschön für unsere Arbeit dalassen möchte“, sagt Andreas Neun. Das gesamte Programm sowie weitere Infos gibt es auf ffm112.de unter den Reitern Aktuelles und Nachrichten. (Jan Lucas Frenger)