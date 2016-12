Ein Biber hat sich am Hennigweg breitgemacht

Was am Naturschützer nagt

+ © p Helge Nyncke hat die Spuren des Bibers mit der Kamera dokumentiert. Oben ein gefällter Baum, im Hintergrund die Häuser „An der Hildebrandsmühle“, unten weitere Nagespuren. © p

Mühlheim - Eigentlich mag Mühlheim neue Einwohner ja. Bevölkerungszuwachs gilt als Zeichen für die Attraktivität einer Stadt. Und was einen vor wenigen Wochen erstmals aufgetauchten Neubürger betrifft, fällt es sogar schwer, ihn nicht zu lieben. Von Marcus Reinsch

Allein: Die Stadt hofft, dass er weiterzieht. Denn es handelt sich um einen Biber, der sich ausgerechnet an der renaturierten Rodau am Hennigweg durchs Gehölz nagt. Von einem Biber als würdiger Wohnort erwählt zu sein, können nur wenige Städte von sich behaupten. Mühlheim kann. Es zählt seit wenigen Wochen zu den Gastgebern eines der in Deutschland zwischenzeitlich fast ausgestorbenen und daher streng geschützten Tiere. Es liegt in der Natur der Sache, dass der Nager vorher nicht um Erlaubnis gefragt hat. Hätte er es gekonnt, die Stadt hätte ihm wohl gerne ein anderes Domizil angeboten als das Stück Rodau am Hennigweg. Denn das ist renaturiert und kann einen Biber, dem auch sensible Gehölzen nur Futter und Baumaterial sind, schlecht verkraften.

+ © p Noch lasse der Geselle „keine Dammbau- und Wasserstauversuche erkennen“, hat Helge Nyncke beobachtet. Der Mühlheimer Kreativitätspädagoge entdeckte bei einem Spaziergang am Mini-Fluss, dass da ein scheuer und deshalb eigentlich nie zu sehender Zeitgenosse am Werk sein muss. „Alle Spuren wie Rindenfraß und Nagespuren am Stammholz zeigen die eindeutige Handschrift des zugewanderten Nagetiers“, sagt er. Der Biber habe bekanntlich „eine ausgesprochene Vorliebe für großflächig angelegte Landschaftsveränderungen“. Etwa das das Fällen von Bäumen und deren Verarbeitung zu Staudämmen, um großflächige Gewässer wie Teiche oder Seen anzulegen, in deren Mitte er dann seine geschützte Biber-Haus-Burg errichteten kann.

Nyncke hat „bereits eine eindrucksvolle Schadensbilanz“ schräg gegenüber des Spielplatzes am Hennigweg registriert: Ein geschätzt mindestens zehn bis 15 Jahre alter Baum liege gefällt im Wasser, ein zweiter dieser Größe sei etwa zur Hälfte durchge-nagt. Und mehrere jüngere Gehölze lägen ebenfalls zerstört am Boden.

Der Zweibeiner hat bei Stadt und NABU-Kreisverband Alarm geschlagen. Nicht, weil er nicht verstehen wollte, dass „Naturromantiker gerne die Wiederkehr dieses eindrucksvollen Tieres bejubeln“. Sondern weil „auch die übrige Natur, speziell in Renaturierungsgebieten, eines gewissen Schutzes bedarf“. Sollten der oder die Biber in diesem Rodauabschnitt „weiter ungestört der gefräßigen Leidenschaft nachgehen, so ist absehbar, dass der gesamte in den letzten Jahren dort angesiedelte Baumbestand rettungslos vernichtet werden wird“. Übrig blieben dann nur alte und für den Biber zu massive Bäume, niedriges Unterholz und Ufergestrüpp. Die in den letzten Jahren entstandene vielfältige Biodiversität könne „in so einem kleinen abgegrenzten Naturraum gegen die Zerstörungskraft von Bibern keinesfalls bestehen“, weil solche Tiere „nicht nach ökologischen oder landschaftspflegerischen Kriterien, sondern allein nach Verwertbarkeit und Fressbarkeit in ihrem ureigenen Interesse“ entscheiden. Und ein Biber-Dammbau „hätte in diesem Bereich für die Bevölkerung untragbare Folgen wie etwa die dauerhafte Überflutung der wichtigen Verbindungsstrecke Hennigweg oder des angrenzenden Spielplatzes“. Nyncke sieht „dringenden Handlungsbedarf“.

Ganz so eilig hat’s die Stadt nicht, klärt Erste Stadträtin Gudrun Monat. Mitarbeiter seien vor Ort gewesen, um die Situation einzuschätzen. Nächste Woche „prüfen wir, ob der nachtaktive und deshalb nicht sichtbare Biber frische Spuren hinterlassen hat“. Gelassenheit erlaube der Umstand, dass unklar sei, ob sich das Tier häuslich einrichten will. Denn der Standort eigne sich wahrscheinlich gar nicht für den Burgenbau. Dafür sei mindestens ein halber Meter Wassertiefe nötig, die Rodau sei nach der Renaturierung aber Flachwasser.

Im Zweifelsfall werde sie sich mit der Unteren Naturschutzbehörde über Gegenmaßnahmen beraten, sagt Monat. Denkbar sei beispielsweise eine Umsiedlung. Bisher habe der Biber „einige Bäume gefällt, um die Rinde fressen zu können. Wenn wir ihm die Nahrung jetzt wegnehmen, wird er allerdings noch mehr Bäume fällen.“