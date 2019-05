Blauer Himmel und viel Abwechslung

Der zweite Maimarkt lockt zahlreiche Besucher in die Innenstadt

+ Europa-Flashmob beim Maimarkt: Sport-Union und Stefanie Sattler animierten die Besucher zum gemeinsamen Anstimmen der „Ode an die Freude“.

Mühlheim – Was die Mühlenstadt umtreibt, was die Bürger bewegt, das haben sie stets in ihr Herz getragen – die Bahnhofstraße. Dort findet sich die höchste Dichte des Einzelhandels. Und dieser hatte übers Wochenende zum Maimarkt eingeladen. VON MICHAEL PROCHNOW