Dietesheimer Kerb: Borsch beerdigt, Sause vorbei

Von: Michael Prochnow

Da geht er hin: Mit der Verabschiedung der Symbolfigur hat die 45. Auflage der Dietesheimer Kerb ihren Höhepunkt erreicht. © prochnow

Mit der Beerdigung des Kerbborschs endet die große Sommersause der Pfarrgemeinde St. Sebastian. Die Stimmung am Schwesternhaus war wie immer äußerst losgelöst.

Diddesem – Die Bänke unterm Nussbaum müssen von besonderem Holz sein! Schon eine Stunde bevor die Bläser und Trommler das Unheil verkündeten, feierte das Jungvolk die letzten Atemzüge des Kerbborsch‘, stand auf den Garnituren und schmetterte mit Musiker Thomas Richter Hits am laufenden Band. Die Abwesenheit des Herrschers über die Kirchweih beeinträchtigte die ausgelassene Stimmung am Schwesternhaus keineswegs, hunderte Basaltköpp feierten bis gestern früh weiter.

Wahrlich ein Brauch, der fast ein halbes Jahrhundert in schwüler August-Hitze Menschen aller Generationen und Nachbarorte in seinen Bann zieht – das kann nicht jede Gemeinde vorweisen. In Dietesheim ist die nächste Generation am Ruder, und sie lebt die Tradition, wie sie die Alten schufen: Engagiert, mit viel Herzblut und Liebe für die Heimat.

Das bekam der Borsch zu spüren! Hätte er nicht sowieso nach seinem Terminkalender den Geist aufgeben müssen, wäre er am Gerüttel und Geschaukel seiner enthusiastischen Trägerinnen in Ohnmacht gefallen. Begeistert wippten Melanie Lauffenburger, Kathrin Picard, Nina Waldschmidt und Sophie Wurzbacher den schönen Mann im offenen Sarg, sodass die Puppe aus dem schwarz ummantelten Kasten fast herausgepurzelt wäre.

Das erste weibliche Quartett seit 46 Jahren brachte frischen Schwung und Charme in die bejubelte Kramwinkel-Kirchweih. Kerbmeister Wolfgang war heuer mit seiner Familie nicht nur Gastgeber auf dem Borsch-Umzug und Anschläger des Freibiers. Unverzichtbar ist der Basaltkopp auch als Beerdiger des Herrschers über die Kerb. Mit demselben, etwas aus der Mode geratenen Poncho, dem Fes auf dem Haupthaar und dem Winnie-Pooh-Ordner unterm Arm, zelebrierte er die mit Sicherheit amüsanteste Trauerfeier dies- und jenseits des Mains.

Die wahrscheinlich ausgelassenste „Trauerfeier“ der Welt: Auch in diesem Jahr war der Garten vor dem ehemaligen Schwesternhaus wieder völlig ausgebucht. © Prochnow, Michael

Er kletterte mit ein paar Begleitern im Nachtgewand und dem Borsch in eine Schiffschaukel. Dann wankte die Gesellschaft in die Weinlaube an der Gustav-Adolf-Kirche, freute sich, dass die evangelischen Christen mitfeierten. Das bestätigten die Gäste lautstark mit der Antwort „Unser!” auf die Frage, die Kramwinkel in die Menge warf: „Wem ist die Kerb?“

Der Zug führte zum zweiten Mal durch den Garten des Schwesternhauses. Vor den Eingangsstufen verbreitete der „Guru” im Poncho im typischen Psalmengesang seine Botschaften. Und wie gehabt buhte die Menge nach der Nennung der „Randgemeinden”, applaudierte den „Immerdurstigen” und „Eingeborenen”, den „Urgesteinen der Kerb” und den „Erfindern des mehrtägigen Trinkens und Feierns”. Beifall fanden freilich auch „die hübsche Kerbmutter Sonja” aus der „Rue de Omlette” und die Trägerinnen: „Ich schmelze dahin, schaut sie euch an, super fesch und top gestylt.“ Denn „ohne die Jungen kommen wir nicht aus“, so Kramwinkel.

Der neue Bürgermeister habe zwar „Lehrstunden bei der Glaabsbräu” genommen, beim Bieranstich aber „gekniffen”. Auch der Pfarrer hatte keine Zeit, so musste der Handwerksmeister selbstHand anlegen. Zum Abschied wedelten die Scharen im „Basaltkopp-Eck” Taschentücher und schmetterten die Diddesemer Hymne: „Trinkfest und arbeitsscheu.“ (Michael Prochnow)