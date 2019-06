Brandursache noch unklar

Feuerwehr-Großeinsatz in Lämmerspiel: Freibad geräumt, Straße gesperrt

+ Großeinsatz an der Hausener Straße: Von außen versucht die Feuerwehr den Dachstuhlbrand zu löschen. Foto: ron

Mühlheim – Temperaturen um die 30 Grad sind beim Arbeiten nicht angenehm. Erst recht nicht, wenn es darum geht, in voller Einsatzmontur ein Feuer zu löschen. Ein brennender Dachstuhl hat am Mittwochnachmittag einen Großeinsatz in Lämmerspiel ausgelöst. VON RONNY PAUL