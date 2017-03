Brut- und Setzzeit: Leinen-Monate beginnen

Die städtische Hundewiese befindet sich in direkter Nachbarschaft zum Dietrich-Bonhoeffer-Gemeindezentrun an der Anton-Dey-Straße. -

Mühlheim - Mit dem Erwachen der Natur beginnt in Mühlheim die Brut- und Setzzeit. Bedeutet für Hunde: Leinenzwang vom 15. März bis 15. Juni. Außer auf der im vergangenen Jahr eingerichteten Hundewiese. Von Marcus Reinsch

Mühlheimer sind von Mitte März bis Mitte Juni zu besonderer Vorsicht im Umgang mit der Natur aufgerufen. Das gilt für Menschen mit Haustier ebenso wie für welche ohne. Denn in diesen Wochen mausert sich die Umwelt zur Kinderstube für viele Wildtiere. Vor allem Vögel und das sogenannte Niederwild sind mit der Aufzucht ihrer Jungen beschäftigt. Bereits eine einmalige Störung kann zum Verlassen der Gelege oder der Jungtiere führen, was einem Todesurteil für den Nachwuchs gleichkommt.

Deshalb gilt, über die ganzjährige Leinenpflicht in öffentlichen Grünanlagen und im Dietesheimer Naherholungsgebiet hinaus: Herrchen und Frauchen müssen ihre Hunde in jedem Stück Wald und Flur ausschließlich angeleint und auf befestigten Wegen führen. Einzige Ausnahme: die städtische Hundewiese, die vergangenes Jahr auf einem 10 000-Quadratmeter-Areal nahe des Knicks der Anton-Dey-Straße eingerichtet wurde. Dort, in Nachbarschaft zum Dietrich-Bonhoeffer-Gemeindezentrum, bleibt das Herumtollen auch während der Brut- und Setzzeit erlaubt. Einen Zaun gibt es dort zwar nicht. Doch die Ecken der Wiese sind mit vier Holzpfosten markiert, was jeder allzu großzügigen Interpretation einen Riegel vorschiebt. Außerdem gibt es dort jeweils vier Mülleimer und Spender für die kleinen kostenlosen Plastikbeutel, mit denen Hundehaufen aufgesammelt werden müssen.

Bürgermeister Daniel Tybussek plädiert eindringlich dafür, die Kollision der Interessen zwischen Wildtieren und Mensch-Haustier-Gespannen nicht auf die leichte Schulter zu nehmen: Nur „verantwortungsvolles Handeln hilft, die Natur und unsere heimische Tierwelt zu schützen“.

Kindern den Umgang mit Hunden beibringen Zur Fotostrecke

Bei vielen Hunderassen wecke die Begegnung mit Wildtieren den Jagdtrieb. Oft könne der von der Folgsamkeit seines besten Freundes so überzeugte Hundehalter dann nicht mehr eingreifen. Mit verheerenden Folgen: Frei umherlaufende Hunde vertreiben bodennahe Brüter von ihren Nestern. Deren Eier und Junge werden dann ein leichtes Opfer von Krähen und Elstern. Niederwild wie Rehe, Kaninchen und Feldhasen werden aufgescheucht, finden erst nach Stunden wieder zur Ruhe und werden beim Fressen gestört.

Und weil Appelle alleine manches, aber nicht alles ausrichten: Halter von wildernden Hunden müssen damit rechnen, dass Jäger für getötetes Wild Schadensersatz verlangen. Ebenso können Autofahrer Regressansprüche stellen, wenn Hunde ihnen Wild vors Fahrzeug treiben und dadurch einen Unfall verursachen.

Auch die Aussaat auf Wiesen, Feldern und Äckern werde immer wieder durch frei umherlaufende Hunde zerstört. Auch durch Hundehaufen, die Teil der Ernte werden und Krankheiten übertragen. Bei Kühen könne das sogar Totgeburten verursachen. Landwirte könnten vom Verursacher also ebenfalls Schadensersatz verlangen.