Tybussek und Monat treten an, Kuhlmann nicht

Bürgermeisterwahl in Mühlheim

Mühlheim - Amtsinhaber Daniel Tybussek und Erste Stadträtin Gudrun Monat – mehr Kandidaten werden bei der Bürgermeisterwahl am 12. März nicht antreten. Für Helge Kuhlmann, dritter Williger im Bunde, ist der Wahlkampf vorbei, bevor er richtig beginnen konnte. Am Montagabend, zum Ende der Bewerbungsfrist, lag sein Wahlvorschlag nicht vor. Von Marcus Reinsch

Am Montag, 18 Uhr, war Schluss – und es tauchte niemand mehr bei Tristan Gerfelder und Gabriele Sittner im Wahlbüro der Stadt auf. Damit steht fest, dass sich die Bürgermeisterwahl am Sonntag, 12. März, zwischen nur zwei Kandidaten entscheidet: Amtsinhaber Daniel Tybussek und Erste Stadträtin Gudrun Monat. Helge Kuhlmann, Hauptakteur des vergangenen Februar gegründeten Mühlheim-Ablegers der Satire-Partei „Die Partei“, hätte eigentlich auch gerne mitgemischt. Ihm ist es aber nicht gelungen, in den vergangenen Wochen die dafür nötigen 90 Unterstützerunterschriften zu sammeln. Auf diese Autogramme hätte er nur verzichten können, wenn „Die Partei“ mit Volksvertretern in der Stadtverordnetenversammlung, in Landtag oder Bundestag vertreten wäre und ihn offiziell als ihren Kandidaten nominiert hätte.

Die „Bürger für Mühlheim“, neben den Grünen der als unabhängige Bewerberin angetretenen Gudrun Monat in der Opposition, haben ebenfalls keinen eigenen Kandidaten ins Rennen geschickt. Wie berichtet, hatten sie bereits im Herbst darauf verzichtet und ihre Unterstützung für die Erste Stadträtin erklärt.

Noch denkbar gewesen war bis Montagabend, dass die CDU – Regierungspartner der einstimmig hinter Tybussek stehenden SPD in der Großen Koalition – doch noch jemanden mit Parteibuch oder politischer Nähe aus dem Hut zaubert. Doch auch das ist nicht geschehen. Nun wird erwartet, dass die Christdemokraten entweder eine Empfehlung für Tybussek oder Monat abgeben oder sich auf neutrale Position begeben. Und auch kein externer Kandidat ohne Rückendeckung einer Vor-Ort-Partei hat die Bewerbungsunterlagen ausgefüllt.

Somit wird auch der von der Politik prophylaktisch festgeklopfte Termin für eine Stichwahl am 26. März nicht gebraucht. Im ersten Wahlgang wird einer der Anwärter über die 50 Prozent kommen – vorausgesetzt, dass beide Bewerbungen alle formalen Bedingungen erfüllen. Das wird der Wahlausschuss der Stadt am Freitag, 13. Januar, 18 Uhr, prüfen. Wahlberechtigt sind am 12. März diesmal knapp 22.000 Mühlheimer.

