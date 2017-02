Farbe bekennen: Kandidaten auf dem OP-Podium

Mühlheim - Jetzt gilt’s: Im Wahlforum unserer Zeitung zur Mühlheimer Bürgermeisterwahl treffen heute Bürgermeister Daniel Tybussek und Erste Stadträtin Gudrun Monat als Kandidaten aufeinander. Und auf die Fragen des Publikums und des Mühlheim-Redakteurs Marcus Reinsch.

Beginn der Podiumsdiskussion ist um 19.30 Uhr in der Willy-Brandt-Halle (Dietesheimer Straße 90). Monat (57) und Tybussek (39) haben in den letzten Wochen den Takt ihrer Wahlkämpfe erhöht. Bei Vor-Ort-Themenabenden, Hausbesuchen, in Veröffentlichungen.

+ Und bei mancher Gelegenheit konnten und mussten sich Beobachter des Eindrucks nicht erwehren, dass auch die Grenze zwischen Tagespolitik und Wahlkampf nicht immer scharf gezogen war. Die Aufholjagd bei der Kinderbetreuung, die Zuverlässigkeit der Mühlheimer Fähre, der bezahlbare Wohnraum, die Verteilung des knappen Geldes – bei der Podiumsdiskussion heute kommen die Themen geballt auf den Tisch.