Bürgermeisterwahl: Gesucht ja, gefunden nicht

Mühlheim - Mühlheims CDU wird zur Bürgermeisterwahl für keinen der beiden Kandidaten eine Wahlempfehlung abgeben. Partei und Fraktion legten sich gestern auf Anfrage auf eine „neutrale Position“ fest. Von Marcus Reinsch

Mit dem Ende der Bewerbungsfrist am Montagabend ist darüber hinaus klar geworden, dass kein Christdemokrat nach dem Stuhl des Verwaltungschefs trachtet. Ja, die Mühlheimer CDU hatte eine Bürgermeister-Findungskommission. Aber gefunden hat sie eben keinen, der bei der Wahl am 12. März antreten will oder kann. Die Entscheidung, wer die Stadtverwaltung künftig führen wird, fällt also zwischen dem nach der Wiederwahl strebenden Amtsinhaber Daniel Tybussek und der Ersten Stadträtin Gudrun Monat als Herausforderin. Wer der CDU lieber sein müsste, liegt zumindest nach parteitaktischer Logik auf der Hand. Denn in der Stadtverordnetenversammlung regieren die Christdemokraten seit der Kommunalwahl vergangenes Jahr als kleinerer Partner in einer Großen Koalition mit der SPD. Und die hat sich längst und einstimmig hinter ihr Eigengewächs Tybussek gestellt. Ein CDU-Kandidat hätte bei der Bürgermeisterwahl also einem Bewerber aus dem erweiterten eigenen Lager Konkurrenz gemacht.