Wahlamt auch am Samstag auf

Mühlheim - Die Briefwahlfrist für die Mühlheimer Bürgermeisterwahl an diesem Sonntag endet am Freitag, 10. März, um 13 Uhr.

In besonderen Ausnahmefällen – etwa bei einer nachgewiesenen plötzlichen Erkrankung – können im Wählerverzeichnis eingetragene Wahlberechtigte aber auch noch am 11. oder 12. März Wahlscheine beantragen. Dazu müssen sie oder ihre Bevollmächtigten ins Rathaus (Friedensstraße 20, erste Etage, Zimmer 124). Geöffnet ist dafür am Samstag von 10 bis 12 Uhr und am Sonntag von 8 bis 15 Uhr.

Alles zur Bürgermeisterwahl in Mühlheim

Wichtig: Briefwähler müssen ihren Wahlbrief bis Sonntag, 18 Uhr, dem Wahlamt vorlegen. Sollte die Zeit für den Postweg nicht mehr ausreichen, kann der Brief auch im Wahlbüro abgegeben werden.

Die mit Stern (*) markierten Felder sind Pflichtfelder. Und auch wer seine Wahlbenachrichtigung verloren oder vergessen hat, kann wählen. Voraussetzung ist, dass er seinen gültigen Personalausweis – nichtdeutsche Unionsbürger einen Identitätsausweis – oder Reisepass in seinem Wahllokal vorlegt und im Wählerverzeichnis eingetragen ist. Rückfragen dazu sind unter der Nummer 06108/601-134 möglich. Am Sonntag ist es möglich, die Wahlergebnisse im Stadtverordnetensaal ab 18 Uhr live mitzuerleben. (mcr)

