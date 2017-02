Umgestaltung des Bürgerparks wieder im Parlament

Mühlheim - Als thematischen Bumerang kann es Mühlheims Bürgerpark noch eine Weile auf den Tagesordnungen der Kommunalpolitik halten. Die finale Entscheidung über den Umbau des größten Spiel-Grüns der Stadt kann in der heutigen Stadtverordnetenversammlung zwar fallen. Doch Zweifel sind angebracht. Von Marcus Reinsch

Das Stadtparlament kann die Umgestaltung des Bürgerparks in ihrer bisherigen Form absegnen – mit Betonung auf „kann“. Zweifel, dass es der im Herbst schon einmal verschobene 180.000-Euro-Entwurf der Büdinger Freiraumplanerin Cornelia Bertuleit heute Abend über die Volksvertreterhürde schafft, lässt ein Antrag der Großen Koalition zu. SPD und CDU verlangen darin vor einer endgültigen Beschlussfassung die „Darstellung und Gegenüberstellung aller im Bauausschuss genannten Alternativen“ vom Magistrat. Hieße: Die ursprünglich ebenfalls auf der heutigen Tagesordnung stehende und bereits einmal aktualisierte Beschlussvorlage des städtischen Sachgebiets „Umwelt und Freiraum“ müsste mindestens eine Ehrenrunde durch die politischen Instanzen drehen. Damit würde der Bürgerpark, weil Zeit und Personal endlich sind, eventuell nicht mehr dieses Jahr sein neues Gesicht bekommen.

Allein: Vielleicht ist selbst der GroKo-Antrag schon wieder Makulatur. Was im Magistrat besprochen und beschlossen wird, gilt zwar als geheim. Dem Vernehmen nach allerdings macht mittlerweile die Runde, dass SPD und CDU eigenen und billigeren Umgestaltungplänen den Vorzug gäben. Und damit dem vom Dezernat der bei der Bürgermeisterwahl am 12. März gegen den sozialdemokratischen Amtsinhaber Daniel Tybussek antretenden Ersten Stadträtin ins Rennen geschickten Bertuleit-Entwurf so oder so nicht zustimmen würden.

Dass eigentlich simple Sachpolitik damit parteitaktischen Manövern geopfert werde, wirft die Opposition dem Regierungslager schon lange vor. Der bisherige Plan könnte also in der Tonne landen. Als Knackpunkt des Bürgerparks gilt vor allem der Weg, der sich übers Gelände zieht und dessen Beseitigung jeden Kostenrahmen sprengen würde. Um den Begegnungsverkehr von Radlern und spielenden Kindern zu entschärfen, ist bisher vorgesehen, die beiderseits des Weges liegenden Spielbereiche nach Altersgruppen zu trennen. Im nördlichen Bereich, den Kindertagesstätten zugewandt, sollen sich die Älteren aufhalten, im südlichen Jüngere.

Lesen Sie dazu auch: Bürgerpark ganz vorne Zusätzlich ist an querlaufende Pflastersteine als vor allem optische Radler-Bremse gedacht, an Sandsteinquader als Abgrenzung und, falls alles nichts hilft, auch an Drängelgitter. Die allerdings, heißt es in der Erläuterung des Entwurfs, sähen Fachbehörden nicht als geeignete Maßnahme gegen Gefahrensituationen auf Fahrradwegen an. Der Plan umfasst auch eine teils neue Möblierung mit zusätzlichen Spielgeräten.

Worüber die Volksvertreter heute noch entscheiden sollen

Stadtparlament Öffentliche Sitzung heute, 18 Uhr, Rathaus, Friedensstraße 20; Themen:

Die Grünen verlangen einen Plan, wie die Fährverbindung gesichert und zukunftsfähig werden kann.

Die Verwaltung sieht im „Mängelmelder“ einen Erfolg und empfiehlt, die Internetseite über die Testphase hinaus zu betreiben.

Die Stadtplanung will mit einem Bebauungsplan den Weg für Wohnungsbau hinter dem alten Feuerwehrhaus an der Dietesheimer Straße ebnen. Der Bauhof soll aufs ehemalige EHA-Ventilfabrikareal umziehen. Letzteres sehen die Grünen mangels Prüfung von alternativen Standorten kritisch. Sie beantragen, die Zusammenlegung von Bauhof, Wertstoffhof und Grünschnittsammelstelle ins Auge zu fassen. Für denkbar halten sie das Gelände südlich der Biogasanlage.

Nochmal Wohnungsbau, nochmal Bebauungsplan: Hier geht es um die Aufstockung von Wohnbau-Blocks und Neubauten an der Lämmerspieler Straße. Unterm Strich können 50 neue Wohnungen stehen.

In eigenen Anträgen wollen die Grünen wissen, wo in Mühlheim weiterer Wohnraum möglich ist und wo die Stadt Grundstücke besitzt.

Der Streit um den kleinen Park an der Ecke Alter Frankfurter Weg/Am letzten Busch in der Rote-Warte-Siedlung geht in die nächste Runde. Die „Bürger für Mühlheim“ wollen wiederholt die Zusicherung, dass das Gelände unangetastet bleibt. Die Große Koalition pariert mit einem Antrag, nach Möglichkeiten für mehr Attraktivität zu suchen.

Die Große Koalition beantragt ein Konzept für die Bepflanzung von Grünflächen mit Wildblumen. Da sind Naturschützer schon dran.

Die Grünen wollen, dass die Stadt personenbezogene Behindertenparkplätze kostenlos für die Betroffenen einrichtet. Mit diesem Antrag waren schon die „Bürger für Mühlheim“ gescheitert.

(mcr)

Rubriklistenbild: © dpa