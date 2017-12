Cannabisgeruch verrät Mühlheimerin

Mühlheim - Auch ihr freundliches Lachen und gute Schauspielkunst können einer 21 Jahre alten Mühlheimerin nicht helfen, als sie gestern Mittag von der Polizei angehalten wird.

Eine 21-Jährige ist am Dienstagmittag mit ihrem Ford im Müllerweg in Mühlheim unterwegs. Wegen einer abgelaufenen Hauptuntersuchung fällt das Fahrzeug auch der Besatzung einer Streife auf, berichtet die Polizei. Die Beamten kontrollieren daraufhin die junge Frau, auch wenn sie die Polizisten nett anlächelt. Sie kann sich zwar nicht ausweisen, gibt aber überzeugend die Personalien einer anderen Person an - bis ins Detail stimmen diese. Allerdings bemerken die Kontrollierenden einen Geruch an der 21-Jährigen, den sie schließlich als Cannabis einordnen. Daraufhin zögern die Beamten nicht und durchsuchen ihren Wagen. Laut Polizei entdecken sie dabei auch den Ausweis mit den echten Personalien der Mühlheimerin.

Es kommt dadurch heraus, dass sie Fahrerin schon im vergangenen Jahr ihren Führerschein abgeben musste - wegen Fahrens unter Drogeneinfluss. Die 21-Jährige muss also ein Blutprobe abgeben. Außerdem droht ihr ein Verfahren wegen Verdachts des Fahrens ohne Führerschein sowie unter Drogeneinfluss. (jo)

Leid und Tod durch Drogen: 187 000 sterben durch Sucht Zur Fotostrecke

Rubriklistenbild: © picture-alliance/ dpa