Flüchtlingshilfe: Charakterliche Visitenkarte

Mühlheim - Als Bernd Klotz bei Gabi Schmunck anklingelte und fragte: „Würdest Du bei der Flüchtlingshilfe mitmachen?“ – da fragte die Stadtverordnete, wie viele er denn bereits zusammengetrommelt habe. „Als Bernd fünf sagte, rutschte mir das Herz in die Hose.“ Die Katholikin sagte dennoch zu. Von Stefan Mangold

„Als Christin bin ich verpflichtet, in der Not zu helfen“, sagt sie. Kurz darauf gab Klotz einen neuen Wasserstand durch: Mittlerweile hatten sich 60 Leute gemeldet. „Als wir uns zum ersten Mal im Aufenthaltsraum des Altenheims in Dietesheim versammelten, waren wir dann 200.“ Gabi Schmunck kam ebenfalls einst als Fremde in die Region, auch wenn sich der Kultursprung nicht annähernd so gravierend gestaltete wie für Syrer oder Afghanen. Wenn man genau hinhört, klingt der rheinländische Akzent noch durch. In Sinzig wuchs Schmunck auf, ein Katzensprung von Bonn entfernt. Im Jahr 1970 verschlug es die junge Frau nach Offenbach zur Krankenschwester-Ausbildung ans Ketteler-Krankenhaus. Schon bald lernte Schmunck auf einer Fete ihren Karlheinz kennen, den sie später heiratete. Im Jahr 1973 zog das Paar nach Mühlheim.

Beim Premierentreffen der Flüchtlingshilfe im Altenheim ging es vor allem darum, auf welchen Feldern sich die Leute einbringen wollen. Schmunck hatte an Besorgungen von Haushaltsartikeln gedacht, „schließlich habe ich einen großen Bekanntenkreis, da wäre etwas zusammengekommen“. Um die Aufgabe bewarben sich aber noch andere. So entschied sich Schmunck für ein Feld, das ihr von Haus aus liegt. Denn die Frau führt seit Jahren bei der Mühlheimer Laienspielgruppe „Quer-Beet“ Regie. Gabi Schmunck übt zusammen mit Beate Kalesse zweimal in der Woche Alltagsszenen mit Flüchtlingen, kombiniert mit einem Sprachkurs. Bis zu zwanzig Leute erscheinen. Meist solange, bis ihr offizieller Sprachkurs beginnt. Die Flüchtlinge laufen in den meisten Fällen den weiten Weg von der Borsigstraße bis zum Gemeindesaal von St. Markus.

Ein Großteil interkultureller Konflikte beruht auf Missverständnissen. Wenn Chinesen etwa schmatzen, ist das ein Zeichen, dass es ihnen schmeckt. Hierzulande gilt das Geräusch als Totalausfall guter Kinderstube. Und viele Deutsche begreifen nicht, dass kurze Hosen und weiße Socken in Sandalen in Italien bestenfalls Mitleid auslösen. Geübt werden simple Szenen wie etwa auf dem Amt zur Türe hineinzukommen und zu grüßen oder beim Bäcker Brötchen zu kaufen. Der Vorteil für die Mütter im Kurs: „Sie können ihre Kinder mitnehmen“. Spielzeug liegt aus.

Schwiegertochter Katja Schmunck ist ebenfalls in Sachen Flüchtlingshilfe unterwegs, und zwar im wahrsten Sinne des Wortes. Viele Eigentümer sind skeptisch, an gerade anerkannte Asylbewerber zu vermieten. Die Angst dominiert, dass die Miete ausfällt. „Dabei stimmt gerade das nicht“, betont Katja Schmunck. Das Amt überweist verlässlicher als mancher deutsche Mieter. Eigentümer hätten natürlich auch bei Flüchtlingen die Möglichkeit, sich die Leute auszusuchen. Das Amt gewährt den Flüchtlingen die Kaution als Darlehen. Das motiviert, auf den Zustand der Sachen zu achten, „denn sie haben natürlich ein Interesse daran, am Ende die volle Kaution zurückzubekommen“.

Katja Schmunck, selbst Mutter von drei Kindern, klingelt an Häusern, wenn sie sieht, dass dort beispielsweise Gardinen fehlen oder drinnen gerade die Handwerker renovieren. Ihr gelang es schon, auf diese Art und Weise Wohnungen finden und zu vermitteln. Gabi Schmunck sieht die große Hilfsbereitschaft als charakterliche Visitenkarte für die Stadt am Main: „Was hier in den vergangenen Jahren passiert ist, das spricht für Mühlheim.“