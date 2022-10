Chor will einen Schritt weiter gehen

Wieder auf der Bühne: Beim Konzert unter dem Motto „Let Us Entertain You" in der Willy-Brandt-Halle sind die Young Voices kürzlich zusammen mit befreundeten Chören aufgetreten.

Es ist wieder soweit, Vereine in der Mühlenstadt haben sich mit ihren Projekten um Geld (7500 Euro) aus der „Klingenden Vereinskasse“ beworben. Holzland Becker, der größte Fachmarkt in Süddeutschland, und unsere Zeitung haben zehn Vorhaben von zehn Gruppierungen ausgewählt, nun sind Kundinnen und Kunden, Leserinnen und Leser am Zug: Sie können mit einem Klick auf der Internetseite einem Projekt ihrer Wahl ihre Stimme geben. Wir stellen die einzelnen Gemeinschaften und ihre Pläne, für die sie Bares benötigen, näher vor – heute die Young Voices von den Concordia-Chören.

Mühlheim – So jung und schon so erfolgreich: Seit vier Jahren bereichern die Young Voices, die „jungen Stimmen“, die Kulturlandschaft in der Mühlenstadt. Ihr Heimatverein, die Concordia-Chöre Dietesheim, haben sich bereits 1873 dem Gesang verschrieben. Erst vor 14 Tagen hat das Nachwuchs-Ensemble mit weiteren Talenten aus Nidderau und Ranstadt sowie professionellen Musikern in der Wetterau beim Konzert in der Willy-Brandt-Halle ein großes Publikum begeistert. Die Vorträge versprühten Können, Kreativität und Leidenschaft für das gemeinsame Singen.

„Als Spartenchor für Pop, Rock und die aktuellen Charts wollen wir den Spaß am Chorgesang an die nächste Generation weitergeben und zeigen, dass Chor auch modern sein kann“, definiert die Gruppe ihre Anliegen. „Auch wenn die Pandemie für das Singen in Chören nicht einfach war, haben wir immer nach vorne geschaut und uns für dieses Jahr ein ganz besonderes Ziel gesetzt.“

Und das haben sie erreicht mit ihrem aufwendigen, abendfüllenden Konzertprogramm. Viermal sind die drei Formationen unter dem Robbie-Williams-Motto „Let Us Entertain You“, „lasst uns euch unterhalten“, aufgetreten. Insgesamt fast 100 Sängerinnen und Sänger standen auf den Bühnen. Im Vorfeld hatten Chorleiter Thomas Kiersch und die Heimatvereine mit einer umfangreichen Werbekampagne weitere Mitwirkende für das Projekt gewonnen, hoffen nun, dass der eine oder die andere in der Gemeinschaft bleibt.

„Jetzt möchten wir einen Schritt weitergehen und sind dabei auf finanzielle Unterstützung angewiesen“, sagt Gisela Arnold vom Vorstand der Concordia. „In Zeiten von Social Media und Internet wird es für kulturtreibende Vereine immer wichtiger, auch multimedial präsent und erlebbar zu sein. Hierfür ist unser Verein und speziell unsere Chorgruppe bereits heute auf allen wichtigen Plattformen vertreten.“

Um ansprechende und professionelle Inhalte zu produzieren, ist aber sowohl Erfahrung als auch eine angemessene Ausstattung nötig. „Glücklicherweise verfügen wir in unseren Reihen gleich über mehrere Medienschaffende, die das nötige Fachwissen mitbringen, es fehlt allein an der richtigen Ausrüstung“, sagt Arnold.

Qualitativ gute Audio-Aufnahmen von Chören seien schwierig umzusetzen und benötigten mehrere hochwertige Mikrofone. Außerdem plant der Vorstand, zwei bis drei moderne Kameras anzuschaffen, um Auftritte aus mehr als einem Blickwinkel aufnehmen zu können. „Damit sie einen Eindruck bekommen, wie wir uns das Ganze letztlich vorstellen, empfehlen wir beispielsweise die Videos des Psycho-Chors Jena im Internetkanal Youtube.“

Klappt’s bei der „Klingelnden Vereinskasse“, würden sich die jungen Aktiven noch einmal zusammenfinden und einen Film produzieren. „Der Gewinn würde also nicht nur unserem eigenen Verein zugutekommen, sondern zugleich zwei weiteren Vereinen einen Dienst erweisen“, wirbt Gisela Arnold. „Außerdem wären wir auch in den kommenden Jahren in der Lage, mit Videoproduktionen multimedial in Erscheinung zu treten und auf uns aufmerksam zu machen.“ (Michael Prochnow)

