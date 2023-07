„Das letzte Netz“: Mühlheim, Obertshausen und Heusenstamm gemeinsam gegen Obdachlosigkeit

Keine eigene Wohnung: Auch im Kreis Offenbach müssen immer mehr Menschen aus ihren vier Wänden ausziehen. Obertshausen, Heusenstamm und Mühlheim prüfen daher eine Kooperation in der Obdachlosenarbeit. Symbo © dpa

Die Kommunen Obertshausen, Mühlheim und Heusenstamm sagen Obdachlosigkeit den Kampf an und prüfen derzeit die Möglichkeit einer Interkommunalen Zusammenarbeit.

Heusenstamm/Obertshausen/Mühlheim – Wenn eine Metropolregion wie das Rhein-Main-Gebiet unaufhörlich wächst, dann verschärft sich der Wettbewerb um Wohnraum. Eine der Folgen: „Es gib immer mehr Eigenbedarfskündigungen“, sagt Michael Möser (CDU), Erster Stadtrat von Obertshausen. Heißt: Mieter müssen ausziehen, weil die Eigentümer den Wohnraum nutzen wollen. Nur: Viele Menschen finden nicht sofort eine neue Wohnung, es droht die Obdachlosigkeit. Dieses Schicksal ereilt auch im Kreis Offenbach immer mehr Bürgerinnen und Bürger, betont Möser. Auch die Zahl von Zwangsräumungen steige. „Seit gut zehn Jahren verschärft sich die Lage.“

In Obertshausen gibt es laut Möser 200 Bedarfsgemeinschaften, die Antrag auf Wohnraum gestellt haben. Davon sei nicht jeder von Obdachlosigkeit bedroht, viele sind wegen Eigenbedarf gekündigt worden. Trotzdem: Die Städte sind zunehmend gefordert, es geht nicht nur darum, Obdachlosen neue Bleiben zu verschaffen, sondern auch dafür zu sorgen, dass Menschen gar nicht erst in diese Situation geraten.

Dafür wollen sich jetzt Obertshausen, Mühlheim und Heusenstamm zu einer Interkommunalen Zusammenarbeit (IKZ) zusammenschließen. Ziel dieser Bündnisse ist, kommunale Aufgaben jedweder Art (von Abwasser bis Kfz-Zulassung) zu bündeln, um Kosten zu sparen und Synergieeffekte zu erzielen. In allen drei Kommunen haben die Stadtverordneten bereits einstimmig dafür votiert, den jeweiligen Magistrat damit zu beauftragen, sämtliche Aspekte des Projekts auszuloten.

Im ersten Schritt gehe es nun darum, die Anforderungen für eine formale Zusammenarbeit zu prüfen und ein geeignetes Konzept auszuarbeiten, verrät Mühlheims Bürgermeister Alexander Krey (Allianz für Mühlheim). „Wir würden das Projekt – sofern es denn beschlossen wird – gerne nicht nur in einem losen Verbund organisieren, sondern es auch mit einer festen Struktur versehen.“ Der Christdemokrat hofft, mit der geballten Power dreier Kommunen im Rücken das Hilfsangebot für Menschen ohne Dach über dem Kopf künftig weiter ausbauen zu können.

Denn die Gründe, durch die eine Person in die Obdachlosigkeit rutschen kann, seien äußerst vielfältig, Behandlung und Beratung dementsprechend komplex. „Es gibt natürlich die klassischen Fälle von Menschen, die aufgrund von Schulden entmietet werden, aber es kommen auch Leute zu uns, die drogenabhängig sind oder mit psychischen Problemen zu kämpfen haben“, erläutert Krey. „Im Grunde bräuchten wir für jeden Bereich einen Experten, was wir alleine nicht stemmen können.“

Eine mögliche IKZ könnte Abhilfe schaffen. „Unterm Strich geht es darum, dass wir sowohl in der Leistungsfähigkeit, als auch in der Qualität breiter aufgestellt sind und den Leuten besser helfen können – denn für viele sind wir das letzte Netz“, gibt der Mühlheimer Rathauschef zu bedenken.

Das hat es mit einer IKZ auf sich Die IKZ sind eine hessische Besonderheit und wurden 2004 von der Landesregierung ins Leben gerufen. „Aber richtig los ging’s 2008, drei Jahre später wurden die Mittel ordentlich aufgestockt“, sagt Claus Spandau, der IKZ-Beauftragte des Landes. Bis heute wurden 33 Millionen Euro Fördermittel für etwa 500 Projekte mit mehr als 2000 beteiligten Kommunen vergeben. „2022 war unser Rekordjahr mit 45 Anträgen“, so Spandau. Bis Ende Juni 2023 sind bereits 25 Projekte bewilligt worden. Pro Kommune gibt es einmalig 25 000 Euro, aber pro IKZ maximal 100 000 Euro. „Nur wenn ein Landkreis und die Mehrzahl seiner Kommunen dabei sind, schütten wir 150 000 Euro aus“, erklärt Spandau. Das Geld wird ausgezahlt vom jeweils zuständigen Regierungspräsidium Kassel, Gießen oder Darmstadt. Für den vollen Förderbetrag muss eine IKZ mindestens fünf Jahre Bestand haben.

Derzeit sind in der Mühlenstadt sechs wohnungslose Personen in einer entsprechenden Notunterkunft einquartiert, 2022 lag der Jahresdurchschnitt bei etwa 18 Obdachlosen, wie Olaf Burmeister-Salg vom Fachbereich Jugend und Soziales berichtet. „Wir haben zwei Unterkünfte, eine davon ist wegen Sanierungsarbeiten geschlossen, momentan können wir aber alle Betroffenen problemlos unterbringen.“

In Heusenstamm scheint die Unterbringung hingegen nicht zufriedenstellend, das dazu vorgesehene Gebäude sei in einem „bedauernswerten Zustand“, sagt Bürgermeister Steffen Ball (CDU). Etwa zehn bis zwölf Personen lebten derzeit dort. Zudem müssten immer wieder Betroffene in Hotels eingewiesen werden. Grundsätzlich wolle man auch prüfen, wie man die Menschen besser betreuen kann, um sie aus der Obdachlosigkeit herauszuholen. Erster Stadtrat Uwe Michael Hajdu (CDU) ergänzt, dass die Zahl der Betroffenen schwanke, auch in Heusenstamm seien Zwangsräumungen die häufigste Ursache für solche Unterbringungen.

In Obertshausen gibt es derzeit zwei Obdachlosenunterkünfte, in denen Stand Oktober 2022 36 Personen leben. Laut Stadtrat Möser sei eine dritte Unterkunft vorerst nicht geplant. Ob das so bleibt, ist aber auch ein Ergebnis der IKZ. Wie das erreicht werden kann, muss nach der Sommerpause entschieden werden. „Ende des Jahres wollen wir wissen, ob wir den Weg beschreiten“, so Möser. (Steffen Gerth, Claudia Bechthold, Jan Lucas Frenger)