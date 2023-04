„Das Leuchtfeuer erhalten“: Alexander Krey offiziell als Bürgermeister Mühlheims eingeführt

Von: Jan Lucas Frenger

Teilen

Symbolische Geste: Noch-Bürgermeister Daniel Tybussek (rechts) überreicht seinem Nachfolger Alexander Krey die Amtskette des Mühlheimer Rathauschefs. © frenger

Vor vollem Haus wurde Alexander Krey von der Allianz für Mühlheim als neuer Bürgermeister vereidigt - sein offizieller Amtsantritt ist am 1. Juli.

Mühlheim – „Unser Rathaus platzt aus allen Nähten.“ Mit diesen Worten eröffnete Stadtverordnetenvorsteherin Gudrun Monat vom Bündnis 90/Die Grünen die zurückliegende Versammlung an der Friedensstraße. Neben der politischen Spitze Mühlheims hat es an diesem Abend auch zahlreiche namhafte Vertreter umliegender Kommunen, des Kreises sowie verschiedener Verbände in die Mühlenstadt verschlagen.

Sie alle sind gekommen, um der Vereidigung des neuen Bürgermeisters Alexander Krey (Allianz für Mühlheim), der sein Amt offiziell am 1. Juli antritt, beizuwohnen. „Als Bürgermeister sind Sie erster Ansprechpartner der Bevölkerung in nahezu allen Angelegenheiten - egal zu welcher Tages- oder Nachtzeit“, führte der scheidende Rathauschef Daniel Tybussek (SPD) in seiner Rede aus. „Sie tragen jetzt die Verantwortung für einen der schönsten Berufe der Welt.“ Als besondere Geste überreichte Tybussek seinem Nachfolger anschließend symbolhaft die Mühlheimer Amtskette, die der Wahlsieger vom 12. März jedoch erst Anfang Juli offiziell überstreifen darf.

Gudrun Monat ließ derweil auch einen Appell für die künftige Zusammenarbeit im Parlament in ihre Glückwünsche einfließen: „Wir leben in einer Zeit, in der auch Lokalpolitiker immer weniger Respekt genießen. Aus diesem Grund ist es wichtig, dass wir uns unter-einander wieder mit der Anerkennung begegnen, die wir alle verdienen.“

Für ihre Bitte erntete Monat reichen Zuspruch im Saal, auch von Ex-Bürgermeister Karl-Christian Schelzke, der sich als Geschäftsführer des Verbands der kommunalen Wahlbeamten in Hessen regelmäßig mit den zunehmenden Anfeindungen gegen Lokalpolitiker auseinandersetzt. In seiner Rede wies der 72-Jährige darauf hin, dass Hass und Hetze gegen politische Amtsträger zunähmen – besonders in sozialen Netzwerken. „Die lokale Politik ist die Basis unseres demokratischen Staates und da der Bürgermeister ein Teil davon ist, müssen auch die Stadtverordneten ihm den nötigen Respekt entgegenbringen - ganz egal, welcher Partei Sie angehören“, meinte Schelzke.

Für den Fall, dass es dem künftigen Rathauschef dann doch mal zu bunt wird, haben ihm seine Parteikollegen von der CDU einen Kompass samt eingebauter Trillerpfeife zur Ermahnung bei hitzigen Debatten überreicht. „Für dich beginnt heute ein neues Kapitel, wir wünschen dir einen tollen Start in deine Amtszeit“, gratulierte Fraktionsvorsitzender Marius Schwabe seinem Wegbegleiter Alexander Krey.

Dieser widmete seinen Erfolg in erster Linie seinem 2018 verstorbenen Vater, dem er seine Begeisterung für Kommunalpolitik zu verdanken habe. „Als neuer Bürgermeister dieser Stadt werde ich alles daran setzen, das in mich gesetzte Vertrauen zu bestätigen und mit allen Beteiligten gemeinsam das Leuchtfeuer der Demokratie zu erhalten“, sagte Krey mit Blick auf kommende Herausforderungen. (Jan Lucas Frenger)