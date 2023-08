Mühlheimer Künstlerin startet durch: Das Tablet als Leinwand

Von: Jan Lucas Frenger

Alles handgemacht: Im Hanauer Pop-up-Store „No. 8“ lassen sich zahlreiche Werke der Mühlheimerin Alicia Carl begutachten. Die Palette reicht unter anderem von Postkarten über Sticker bis hin zu Blöcken. © Privat

Die junge Mühlheimer Künstlerin Alicia Carl startet mit ihren eigenen Entwürfen durch. Frauen gehören zu ihren bevorzugten Motiven.

Mühlheim – Liebevoll entworfene Postkarten, niedliche Tiersticker und aufwendig gestaltete Prints mit positiver Botschaft: Das sind die Arbeiten von Alicia Carl. Unter dem Namen „verblasstekunst“ bietet die 23-Jährige aus Mühlheim seit über zwei Jahren ihre handgezeichneten Motive auf der Internetseite „Etsy“ – ein Online-Marktplatz zum Kauf und Verkauf handgemachter Produkte – an.

Auslöser dafür war ein Wettbewerb in der Berufsschule, wie Carl verrät: „Wir sollten ein Plakat entwerfen, doch leider habe ich nicht gewonnen. Da ich aber so überzeugt von dem Produkt war, habe ich mich dazu entschieden, es einfach selbst rauszubringen.“ Und so erstellt die gelernte Mediengestalterin im März 2021 kurzerhand einen Account bei „Etsy“, wo sich ihre Werke inzwischen immer größerer Beliebtheit erfreuen.

„Es gab schon einige Produkte, die ich aufgrund hoher Nachfrage nachproduzieren musste“, berichtet Carl. Während zu Beginn noch vornehmlich Freunde, Familie und Bekannte zu ihrem Kundenkreis gehörten, flattern bei „verblasstekunst“ mittlerweile bis zu 50 Bestellungen pro Monat ins Haus. Neben einem Profil auf Instagram, wo Carl fertige Motive zeigt, aber auch Einblicke in den Entstehungsprozess gewährt, lassen sich einige ihrer Kreationen seit Kurzem im Hanauer Pop-up-Store „No. 8“ bestaunen.

Der 23-Jährigen bedeutet das viel, sie sieht sich dadurch in ihrem bisherigen Weg bestärkt. „Dass sich tatsächlich Leute im echten Leben für meine Arbeit interessieren, hat mich unheimlich gefreut, da man als Künstler immer sehr kritisch mit sich ins Gericht geht“, erzählt die Mühlheimerin, die Vollzeit als Gestalterin und Content Creatorin in einer Social-Media-Agentur arbeitet.

Und obwohl die junge Künstlerin bereits in ihrem Job kreativ gefordert ist, hat sie nach der Arbeit noch lange nicht genug – im Gegenteil. „Ich verspüre trotzdem das Verlangen, mich abends hinzusetzen und zu zeichnen.“ Ihr Wunsch sei es, eines Tages hauptberuflich von ihrer Kunst leben zu können. „Das wäre natürlich der Traum“, schwärmt Carl, die darin einen Weg sieht, Gefühlen Ausdruck zu verleihen. Nicht selten handeln ihre Werke von positiver Bestärkung, Gelassenheit und Selbstliebe. „Das sind Themen, mit denen ich persönlich viel zu tun habe, die mich berühren und die ich daher gerne nach außen tragen möchte.“

Konzentriert bei der Arbeit: Auf ihrem Tablet erstellt die 23-Jährige ihre Vorlagen. Am Computer erhalten die Zeichnungen dann noch den letzten Schliff. © Privat

Neben tierischen Motiven und Sprüchen wählt die 23-Jährige auch häufig junge Frauen als Motiv. Inspiration dafür sammelt sie mal in der echten, mal in der digitalen Welt – oder lässt ihrer Fantasie freien Lauf, denkt sich die Charaktere gleich selbst aus. Dann greift sie meist direkt zum Stift und beginnt zeichnen. Hierzu verwendet Carl zumeist eher dunkle bis blasse Pastelltöne – so sei schließlich auch der Name „verblasstekunst“ entstanden. „Das ist schon so etwas wie mein ganz persönlicher Stil.“

Um ihre Entwürfe zu erstellen, greift sie jedoch nicht etwa auf Stift und Papier oder Pinsel und Leinwand zurück: Ihre Wahl fällt aufs iPad. „Ich zeichne seit meiner Kindheit und konnte schon damals eher wenig mit Pinseln, Acrylfarben und Ausmalen anfangen“, schildert die Mühlheimerin. Mit 16 habe sie dann schließlich ihre Liebe zum digitalen Zeichnen entdeckt, nachdem sie bei einem Praktikum zunächst das Malen am Computer erlernt hatte. „Ab da habe ich dann im Grunde nur noch am Tablet gearbeitet“, sagt Carl. Nachdem sie die Skizzen auf dem iPad erstellt, lädt sie die Entwürfe noch in ein Computerprogramm, wo Auflösung und Größe angepasst werden.

Im Schnitt feilt die 23-Jährige bis zu vier Stunden an einem Motiv, ehe sie die finale Version zur Produktion an eine Druckerei schickt. Den anschließenden Versand übernimmt Carl dann allerdings wieder persönlich. Ihr sei es wichtig, „die Produkte eigens per Hand zu verpacken und den Sendungen so eine persönliche Note zu verpassen“. Der Schritt, ihre Arbeit mit anderen zu teilen, hat sich für die junge Künstlerin letztlich als genau der richtige erwiesen. „Ein Traum von mir ist es, meine Designs auch mal bei einer Ausstellung zu zeigen“, sagt Alicia Carl mit Blick auf die Zukunft. (Jan Lucas Frenger)

Weitere Infos Eine Übersicht der derzeit erhältlichen Kunstwerke sowie zusätzliche Informationen finden Interessenten entweder auf Instagram (verblasste.kunst), oder unter www.etsy.com/de/shop/verblasstekunst.