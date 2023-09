Ungewisse Zukunft für Mühlheimer Travestie-Theater: Das Vermächtnis erhalten

Von: Jan Lucas Frenger

Trauzimmer oder nicht? Mit dieser Frage haben sich Mühlheims Politiker jüngst vor Ort befasst. © mangold

Ex-Bürgermeister Karl-Christian Schelzke äußert sich zur Zukunft von „Gerdas kleine Weltbühne“ und spricht sich für die dauerhafte Umfunktionierung zum Trauzimmer aus.

Mühlheim – Ein ehemaliges Travestie-Theater in ein Trauzimmer umfunktionieren? Diese Idee wird derzeit in Mühlheim diskutiert, denn seit die beliebte Kulturstätte „Gerdas kleine Weltbühne“ an der Willy-Brandt-Halle vor etwa einem Jahr ihre Pforten für immer geschlossen hat, stehen die vor Charakter und Geschichte nur so strotzenden Räumlichkeiten leer.

Erst kürzlich haben die Mitglieder des Bauausschusses sowie eine Gruppe weiterer Parlamentarier im Beisein von Bürgermeister Alexander Krey (CDU) das Objekt daher unter die Lupe genommen und bei einer Begehung unter anderem über die Umsetzbarkeit, nötige Renovierungsarbeiten sowie voraussichtliche Kosten des Vorhabens debattiert (wir berichteten).

Ergebnis: Einigen Verantwortlichen bereitet derzeit vor allem die zu erwartende Kosten-Nutzen-Rechnung (etwa 250 Euro Einnahmen pro Trauung) Bauchschmerzen. Die nötigen Sanierungsarbeiten beliefen sich ersten Schätzungen zufolge derweil auf fast 50 000 Euro. Bürgermeister Krey betonte zudem, auf Dauer wieder ein Theater bei Gerda unterbringen zu wollen, die Idee, in den Räumen eine Zweigstelle des Standesamtes einzurichten, sehe er demnach lediglich als Übergangslösung an.

Doch nun schaltet sich mit Karl-Christian Schelzke eine weitere Stimme in die Diskussion ein. Der frühere Mühlheimer Bürgermeister hatte das Projekt vor einigen Monaten auf Initiative von Ex-Inhaber Jürgen Peusch alias „Jutta P“ persönlich ins Rollen gebracht, er sieht „Gerdas kleine Weltbühne“ als wichtiges Kulturgut, das demnach nicht „unter betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten“ bewertet werden sollte.

„Auch Einrichtungen wie Theater oder Museen können sich nicht ausschließlich über Eintrittsgelder finanzieren“, meint Schelzke und betont, dass die Räumlichkeiten auch im Falle einer dauerhaften Umfunktionierung zum Trauzimmer weiterhin für kulturelle Veranstaltungen – etwa in Form eines Zimmertheaters – genutzt werden könnten. „Möglicherweise finden sich ja junge Menschen, die dort Kleinkunst stattfinden lassen wollen oder es könnten auch Lesungen und Buchvorstellungen in den Räumen abgehalten werden“, zählt der ehemalige Rathauschef einige Beispiele auf.

Durch sein Engagement möchte der 73-Jährige verhindern, dass Gerdas altes Zuhause eines Tages womöglich ein ähnliches Schicksal ereilt, wie das weitläufig als „Kirche im Fluss“ bekannte Wasserkraftwerk Kesselstadt, dass Ende der 80er-Jahre unter großem Bedauern fast vollständig gesprengt wurde, aus heutiger Sicht jedoch mit hoher Wahrscheinlichkeit als Industriedenkmal hätte erhalten werden können. „Wer weiß, wie man in einigen Jahrzehnten über eine möglicherweise vertane Chance, Gerdas Weltbühne zu erhalten, urteilen würde“, gibt Schelzke zu bedenken.

Damit es gar nicht erst soweit kommt, möchte er mit der Einrichtung eines Trauzimmers dafür sorgen, dass Gerdas Vermächtnis sowie die zahlreichen positiven Auswirkungen, die das Travestie-Theater auf die Mühlenstadt und ihre Bewohner hatte, in Erinnerung bleiben. So habe die Kulturstätte des verstorbenen Gründers Gerd „Gerda“ Stein und seinem Ehemann Jürgen Peusch etwa maßgeblich dazu beigetragen, dass in Mühlheim ein deutlich liberaleres Klima in Bezug auf Diversität entstanden ist und obendrein auch noch dabei geholfen, die Kommune über die Grenzen der Region hinweg bekannt zu machen. „Viele Städte wären froh, wenn sie ein solches Alleinstellungsmerkmal hätten, mit dem sie deutschlandweite Aufmerksamkeit erreichen könnten“, ist sich der 73-Jährige sicher.

Ein Teil der Renovierungskosten könnte derweil über Spendenaktionen – etwa durch den Geschichtsverein – finanziert werden. „Gerne bin ich dazu bereit, die ersten 2 000 Euro zu spenden“, stellt Schelzke seine finanzielle Unterstützung für das Vorhaben in Aussicht. (Jan Lucas Frenger)