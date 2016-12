Dauerpoltern aus der Dieselstraße

An der Existenz von Rasern und Verkehrslärm hat niemand Zweifel

+ © Reinsch An der Ecke Dieselstraße/ Lämmerspieler Weg kollidieren Gewerbe- und Wohnareal. Anwohner beklagen Lärm und Straßenzustand. - Fotos: © Reinsch

Mühlheim - Es gibt manches Geschichtsbuch, in dem sich der Kampf gut machen würde, den Monika und Harald Thomas fechten. Ihre ersten Mühen um mehr Ruhe in der Dieselstraße sind ein Vierteljahrhundert her. Seither werde ihnen „ein halbes Ohr geschenkt“, sagen sie. „Aber passiert ist nichts.“ Von Marcus Reinsch

+ © Reinsch Monika und Harald Thomas leben im Lämmerspieler Weg. Schönes Haus, eigentlich schöne Gegend. Nur beim Blick zur kaum ein Dutzend Schritte entfernten Dieselstraße wird’s schwierig. Denn da wird der immerwährende Konflikt von Gebieten, in denen sich Wohnen und Gewerbe aneinanderreiben, deutlich. In der Dieselstraße sind vor allem Unternehmen, dort pendeln die großen Lastwagen eines Betonwerks über Schlaglöcher und Unebenheiten in der Asphaltdecke, was Rattern und Klackern mit sich bringt. Und hier sind Brummis unterwegs, die Richtung Hanau wollen, aber nicht die Dietesheimer Ortsdurchfahrt nehmen sollen. Sie erreichen die B43 durch die Dieselstraße und den Südring. „Wir wissen, dass es Umgehungsstraßen geben muss“, sagt Harald Thomas“. Und das hat er mit dem Hinweis auf „alle 15 Sekunden ein Fahrzeug und alle 40 Sekunden ein Lastwagen“ auch anderen Anwohnern geschrieben, als er sich von ihnen den Auftrag holte, auch in ihrem Namen zu protestieren. „Aber sie müssen dann auch so betreut werden, dass Geschwindigkeiten eingehalten werden.“

Das werden sie oft nicht. Zeigt zum Beispiel die Messung aus dem Oktober 2007, deren Ergebnis der damalige Erste Stadtrat Heinz Hölzl im August 2008 zur Verfügung stellte. Da wurden in sechs Tagen 33 714 Fahrzeuge gezählt, davon gut 13.000 Lkw. Der Löwenanteil, 76 Prozent (Lastwagen: 78 Prozent), fuhr maximal 55 Stundenkilometer, bei 8 (7,8) Prozent waren es mehr als 60 Sachen und bei 1,3 (1,1) Prozent über 70. Mehr als 80 Stundenkilometer hatten 66 (12) Fahrzeuge oder 0,2 (0,09) Prozent drauf. Hölzls Feststellung damals: „Leider ist gegen die Unvernunft einzelner Verkehrsteilnehmer nur schwer anzukommen, dieses Problem wird es leider immer wieder geben“ Die Stadt werde weiter kontrollieren.

Bernd Müller, zu dieser Zeit Bürgermeister, hatte die Idee, zwei neue Messreihen zu starten. Eine unter den bekannten Umständen mit Maximaltempo 50 ohne Geschwindigkeitskontrolle und eine mit Maximaltempo 30 und einem für jeden Verkehrsteilnehmer erkennbaren Radarwagen. Vom Ergebnis fühlte sich Thomas bestätigt. Er wälzte Literatur, legte das „tolerable Lärmaufkommen“ auf 65 Dezibel fest und interpretierte die Messkurven. „Auf den ersten Blick wird hier ein unterschiedliches Erscheinungsbild erkennbar“, schrieb er im April 2011 an Müller. Bei der 50-Sachen-Variante T50 seien „70 bis 80 Prozent“ mehr Ausschläge über 65 Dezibel erkennbar. Ein Zeichen dafür, „dass Überwachung die Belastung schon deutlich reduzieren würde“.

Die irrsten Autofahrer der Welt Zur Fotostrecke

Dass das Gerät den Fluglärm mit aufgenommen habe, spiele unterm Strich keine echte Rolle, weil es das ja auch bei der anderen Messung getan habe. Gegenmaßnahmen seien für die Anwohner viele denkbar, sagt Thomas. Tempo 30 natürlich, wie ein Stück weiter die Straße Richtung Naherholungsgebiet runter, auch mehr Geschwindigkeitskontrollen oder die Aufhebung des Halteverbots entlang eines Stücks der Straße. „Dann könnte hier keiner mehr mit Tempo 70 oder 80 durchbrettern.“ Ein Zebrastreifen sei diskussionswürdig, weil es auf der anderen Seite der Dieselstraße zum Wald Richtung Lämmerspiel geht und Kindergartengruppen auf ihrem Weg dorthin hier wandern, obwohl sie den Übergang am Wingertsweg nutzen sollen.

Passiert ist bisher allerdings nichts. Außer einer weiteren Verkehrsmessung. Registriert wurden dabei 4851 Fahrzeuge an sieben Tagen zwischen dem 9. und dem 31. Januar 2015. 92,3 Prozent davon waren höchstens mit Tempo 55 unterwegs, 3,1 Prozent mit mehr als 60, 0,3 Prozent mit über 70 und 0,04 mit mehr als 80. Diese Daten, hat Tybussek geschrieben, „stellen keine Grundlage für eine dauerhafte Anbringung einer Geschwindigkeitsanzeige dar“. Und auch erneute Lärmmessungen hätten „keine Anhaltspunkte für etwaige Maßnahmen“ ergeben. Die Stadt sehe also keinen Handlungsbedarf über das Übliche hinaus und „die Angelegenheit als abschließend bearbeitet an“.

Kuriose Unfälle in der Region Zur Fotostrecke

Im Hause Thomas herrscht eine andere Überzeugung. Die Zahlen seien zwar erstmal kleiner. Doch im Messzeitraum habe es sieben Wochenendtage gegeben, „an denen weder Berufsverkehr noch Lastwagenverkehr erfolgt“. Bereinigt „kommen wir genau in die Größenordnung der Messungen aus dem Jahr 2008“, hat Harald Thomas an Bürgermeister Tybussek geschrieben. Er sehe also nach wie vor Gesprächs- und Verbesserungsbedarf.