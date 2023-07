Keine Verbote geplant: Wasserversorgung in Mühlheim größtenteils gesichert

Von: Jan Lucas Frenger

Teilen

Abkühlung für den Garten: Angesichts zunehmender Dürreperioden haben einige Kommunen tagsüber das Bewässern von Gärten verboten. In Mühlheim ist mit solchen Maßnahmen vorerst nicht zu rechnen. © dpa

In Mühlheim ist die Wasserversorgung trotz teils hoher Temperaturen größtenteils gesichert, weshalb die Stadt vorerst keine Verbote für Bürger plant.

Mühlheim – Wasser ist ein knappes Gut, und auch hierzulande haben die heißen Sommer der vergangenen Jahre dazu geführt, dass der Grundwasserspiegel in zahlreichen Regionen spürbar gesunken ist. Einige Kommunen haben daher bereits erste Maßnahmen ergriffen und neben der Sensibilisierung ihrer Bürgerinnen und Bürger für den sparsamen Umgang mit der kostbaren Ressource stellenweise sogar Verbote erlassen. So ist mancherorts etwa die Bewässerung des eigenen Gartens am Tage oder aber das Befüllen von Swimmingpools untersagt.

In der Mühlenstadt ist von solchen Eingriffen derweil noch keine Rede, wie die Stadt auf Nachfrage mitteilt. „Aus unserer Sicht sind einzelne Maßnahmen und Verbote in Kommunen nicht zielführend“, heißt es. „Wir müssen vielmehr zusammen agieren, um nachhaltige Erfolge zu erzielen und eine hohe Akzeptanz bei der Bevölkerung zu erreichen.“ Demnach stünde die Stadt seit jeher in regelmäßigem Austausch mit dem Kreis Offenbach und den umliegenden Kommunen, um gemeinsam für einen sorgsamen Umgang mit Wasser zu werben.

In Mühlheim sei die Grundwassersituation im Bereich der Kernstadt sowie im Stadtteil Dietesheim aber ohnehin gesichert. Grund hierfür ist eine geologische Besonderheit. „Parallel zum Main verläuft unterirdisch eine v-förmige Formation, in der sich das zum Main strömende Grundwasser anstaut“, stellen die Stadtwerke klar. Für die Eigenförderung bestehe daher auch in Zukunft keine Gefahr, bei Bedarf könne jederzeit zusätzliches Wasser entnommen werden. Einzige Ausnahme stellt die Versorgung in Lämmerspiel dar. Der Ortsteil ist an das Netz des Zweckverbands Wasserversorgung Stadt und Kreis Offenbach (ZWO) angeschlossen, weshalb es künftig zu Einschränkungen kommen könnte. Bislang habe sich der Verband jedoch nicht zu dem Thema geäußert, heißt es vonseiten der Stadtwerke.

Deren Experten haben stets ein wachsames Auge darauf, wie sich die Lage rund um das kühle Nass an den insgesamt sechs städtischen Grundwasserbrunnen sowie an über 20 weiteren Messstellen verändert. „Die Werte werden fortlaufend erfasst und mindestens monatlich ausgelesen, die Brunnenpegel werden zudem laufend in das Prozessleitsystem des Wasserwerks eingespielt“, erläutert der regionale Versorger.

Die dabei erhobenen Daten zeigten demnach deutlich, dass der Grundwasserpegel auch während der letzten beiden trockenen Sommer-Perioden nicht merklich gesunken sei. In den Stadtteilen Mühlheim und Dietesheim rechneten die Experten daher auch in diesem Jahr nicht mit einer Verknappung.

Für die Versorgung in Lämmerspiel gibt es Angaben der Stadtwerke zufolge bereits erste Erwägungen, den Ortsteil mit dem Bau einer Versorgungsleitung in Zukunft direkt an das bestehende Wasserwerk anzubinden. (Jan Lucas Frenger)

Tipps zum Wassersparen Die Stadt Mühlheim verlinkt auf ihrer Internetseite unter den Reitern „Aktuelles“ und „Wasser Sparen“ auf Tipps und Tricks des Kreises Offenbach, mit denen Privatpersonen den ressourcenschonenenden Umgang mit dem kühlen Nass praktizieren können. Neben der Nutzung von entsprechenden Öko-Programmen bei Wasch- und Spülmaschine wird dort unter anderem auch zum Duschen statt Baden geraten. Darüber hinaus sollte Geschirr wenn möglich nicht per Hand gewaschen und Obst und Gemüse in einer Schüssel statt unter fließendem Wasser gereinigt werden.