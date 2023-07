Stadtwerke gewähren Einblicke hinter die Kulissen des Wasserwerks

In seinem Element: Geschäftsführer Wolfgang Kressel vermittelt Besuchern bei den Führungen wichtiges Wissen zur Trinkwassergewinnung. © Hackendahl, Holger

Mehrere hundert kleine und große Besucher haben sich gestern beim Tag der offenen Tür der Stadtwerke mit spannenden Führungen hinter die Kulissen des Mühlheimer Wasserwerks sowie durch den 42,60 Meter hohen Wasserturm über die städtischen Bemühungen im Bereich der Trinkwassergewinnung informiert.

Mühlheim – „Die Stadtwerke fördern das Grundwasser aus sieben, im Markwaldgebiet liegenden Tiefbrunnen mit Hilfe von Pumpen aus Tiefen zwischen 30 und 55 Meter“, erläuterte Stadtwerke-Geschäftsführer Wolfgang Kressel, dass das Tiefenwasser dann mittels Rohrleitungen zu den Stadtwerken gepumpt und – weil es kalkhaltig ist – mit Wasser vom Zweckverband Stadt und Kreis Offenbach vermischt wird. „Täglich werden aus unseren Tiefbrunnen mehrere tausend Kubikmeter gefördert, die dann zu Trinkwasser aufbereitet werden. Wir fördern nur so viel Wasser wie auch verbraucht wird“, führte Kressel weiter aus. Der durchschnittliche Tagesverbrauch in Mühlheim liege demnach bei etwa 5 000 Kubikmeter – im Sommer durchaus auch höher, im Winter niedriger.

Während des ersten Schritts des komplexen Wasseraufbereitungsprozesses wird das Rohwasser in vier Kesseln durch eine Kiesschicht geleitet. Hier werden zunächst Stoffe wie Eisen und Mangan herausgefiltert. In einem weiteren Schritt werden dann in der Strippanlage die chlorierten Kohlenwasserstoffe (CKW) mit Luft aus dem Rohwasser geblasen und so das Kalk-Kohlensäure-Gleichgewicht eingestellt. Restliche CKW werden in der nächsten Aufbereitungsstufe in Filterkesseln mit Hilfe von Aktivkohle aus dem Wasser gefiltert. „Sollten noch immer Mikroorganismen, Bakterien und Viren im Wasser enthalten sein, werden diese dann durch UV-Bestrahlung entfernt“, berichtete Kressel und ergänzte, dass das unbedenklich genießbare Trinkwasser anschließend in zwei Tiefbehälter (je 250 Kubikmeter groß) gepumpt wird.

„Vom Tiefbehälter wird das 12 Grad Celsius kalte Trinkwasser von Netzpumpen in das etwa 60 Kilometer lange Leitungsnetz oder auf den Wasserturm (500 Kubikmeter Volumen) herauf gepumpt. Damit im Leitungsnetz der Druck gehalten wird und in allen Häusern in Mühlheim Wasser aus der Leitung kommt“, erläuterte Geschäftsführer Kressel. „Ohne Wasser kann der Mensch maximal zwei Tage überleben. Ohne Trinkwasser wäre eine Zivilisation nicht denkbar, es ist ein zentrales Element für unser Zusammenleben“, unterstrich er.

Für die jüngeren Besucher hatten die Stadtwerke draußen vor dem Werk derweil eine Rollenrutsche und Wasserflipper aufgebaut. Die Mühlheimer Jugendfeuerwehr sorgte sich zudem um das leibliche Wohlergehen der anwesenden Gäste. (Holger Hackendahl)

Für jeden etwas dabei: Beim Tag der offenen Tür sind auch die jüngeren Gäste bei zahlreichen Spielen voll auf ihre Kosten gekommen. © Hackendahl